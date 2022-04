Turnerin Leonie Straus aus Rimpar bei Rhönrad-WM

Leonie Straus vom ASV Rimpar (Lkr. Würzburg) nimmt als eine von fünf Deutschen an der Rhönrad-Weltmeisterschaft der Juniorinnen teil. Die findet vom 23. bis 28. Mai im dänischen Sonderburg statt. Die 16-jährige Unterfränkin hatte sich im März als die letzte für den Wettkampf qualifiziert, auch aufgrund ihrer Zweitplatzierung bei der Deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr. Seit zehn Jahren turnt Leonie Rhönrad. Im Kindergarten hätten das viele gemacht und sie zum Training mitgenommen, erzählt sie. "Ich verdanke Rhönrad ziemlich viel. Der Großteil meiner Freunde kommt von der Sportart, weil wir es alle zusammen angefangen haben."

Knappe Qualifikation für die Rhönrad-Weltmeisterschaft

Leonies Vater Christian ist noch immer überrascht, dass Leonie sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat. "Leonie hat die erste Übung ein bisschen in den Sand gesetzt, von daher haben wir nicht mehr damit gerechnet, dass es etwas wird", erzählt er. "Dann hat sie die Gerade wirklich toll geturnt und als dann doch ihr Name fiel, war die Überraschung und die Freude pur." Gerade, Sprung und Spirale heißen die drei Disziplinen beim Rhönrad. Leonies Paradedisziplin ist die Gerade, bei der sie auf dem rollenden Rad Übungen turnt, zum Beispiel einen Handstand. Mit dieser Disziplin konnte sie bei der Qualifikation ihre Leistung der Spirale ausgleichen, hier war Leonie aus dem Rad gefallen.

Ein gestreckter Rückwärtssalto als Trainingsziel

Die 16-Jährige und ihre Trainerin Kristina Büttner konzentrieren sich für die Weltmeisterschaft besonders auf den Sprung. Ein gestreckter Rückwärtssalto ist hier das Ziel. "Bislang springt Leonie nur vorwärts gebückt den Salto. Das ist aber die Herausforderung, das jetzt innerhalb von den acht Wochen so sattelfest zu bekommen, dass sie es auch mit ein bisschen Aufregung dann beim Wettkampf zeigen kann", sagt ihre Trainerin. Denn der Rückwärtssalto hat einen höheren Schwierigkeitsgrad und wird daher oft höher bewertet. Beim Training mit Hilfestellung schafft Leonie ihn bereits, aber nicht immer landet sie direkt wieder auf ihren Füßen.

Rhönradnation Deutschland

50 Sportlerinnen und Sportler turnen beim ASV Rimpar am Rhönrad, deutschlandweit sind es laut dem Deutschen Turnerbund knapp 6.000. Damit ist Deutschland eine der stärksten Rhönradnationen weltweit. Jugendleiterin Kristina Büttner sagt, dass die Nachfrage beim ASV Rimpar gleichbleibend hoch sei. Schwierig sei aber hohe Trainer-Bedarf, besonders in der Bundesklasse, in der Leonie turnt. "Wir benötigen eine Eins-Zu-Eins-Betreuung Das ist anders als im Fußball, wo ich mit einem Ball zehn Kinder betreuen kann."

Vorfreude auf die Weltmeisterschaft

Drei- bis viermal wöchentlich trainiert Leonie, für die Weltmeisterschaft jetzt noch häufiger. Trotzdem versucht Leonie, die als eine der Jüngsten für die Nationalmannschaft turnen wird, sich nicht zu viel Druck zu machen. "Ich versuche einfach, das Beste geben, genauso wie beim Training. Am meisten freue ich mich auf die Erfahrungen in Dänemark, weil man das nicht häufiger im Leben erlebt."