Turbulente Skisaison findet gutes Ende

Einsame Schwünge auf noch guten Pisten sind jetzt noch im Skigebiet Garmisch-Classic möglich. Trotz der warmen Temperaturen sind noch die meisten Pisten offen. Ab dem späteren Vormittag wird der Schnee aber sulzig und schwer. Wer Lust auf eine letzte Abfahrt hat sollte dementsprechend früh dran sein. Für das Abschluss-Wochenende sind die Wetteraussichten zwar nicht perfekt aber trotzdem wird das Saisonende gefeiert.

Retro-Saisonende beim "Gaper Day" in Garmisch-Partenkirchen

Am Samstag sind alle Wintersportler im Skigebiet Garmisch-Classic beim "Gaper-Day" eingeladen, ihr schönstes Vintage-Winteroutfit zur Schau zu stellen. Alles ist erlaubt. Hauptsache es ist bunt und retro. Die besten Outfits des Tages werden von einer fachkundigen Jury gekürt und mit Preisen belohnt. Für Musik und gute Laune ist laut Verena Altenhofen von der Bayerischen Zugspitzbahn gesorgt.

Im Großen und Ganzen war die Saison im Skigebiet Garmisch-Classic ein Erfolg. Vorstand Matthias Stauch spricht von einer emotionale und logistischen Achterbahnfahrt. Grund dafür waren unter anderem die oft kurzfristig wechselnden Coronaregeln. War anfangs noch 2G plus im Gespräch, wurde es dann letztlich 2G und die letzten Tage dann sogar noch 3G. Alles in allem sei man aber froh, dass die Wintersaison überhaupt stattfinden konnte, so Stauch im BR24 Interview.