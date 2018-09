Turamichele-Fest in Augsburg heuer mit historischer Tram

In Augsburg wird am Wochenende wieder das traditionelle Turamichele gefeiert - zum Namenstag des Hl. Michael. Das Turamichele gilt als das älteste Kinderfest überhaupt in Augsburg, sein Ursprung geht zurück bis ins 16. Jahrhundert. Zur Tradition gehört, dass dabei auf dem Rathausplatz die Buben und Mädchen zur vollen Stunde die Glockenschläge mitzählen und beobachten, wie der Heilige Michael am Perlachturm mit seinen Lanzenstichen den Teufelsdrachen besiegt. Im Anschluss lassen die Kinder dann Luftballons in den Himmel steigen.

Heuer gibt es zum ersten mal eine Turamichele-Tram

Am Samstag und Sonntag gibt es dazu volles Programm auf dem Rathausplatz, etwa nostalgische Fahrgeschäfte, Livemusik, ein Bühnenprogramm und Mitmach-Aktionen für alle Besucher. Neu ist die Turamichele-Tram durch die Stadt: Zum 120. Geburtstag der elektrischen Straßenbahn können am Sonntag zehn historische und aktuelle Straßenbahnen in der Maximilianstraße gestestet werden, die älteste Tram stammt dabei aus dem Jahr 1898.