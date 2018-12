Tunnelbau in Oberau: Erste Röhre ist betoniert

Bisher läuft alles nach Plan. Durch die fast drei Kilometer lange Röhre arbeitet sich die Betoniergruppe zehn Meter pro Tag voran. Die zweite Röhre soll im Sommer fertig betoniert sein. Die ersten Autos sollen aber erst Ende 2021 durch den Tunnel Oberau rollen können. Zeitaufwendig ist vor allem der Durchbruch durch den Berg, aber auch der Innenausbau und das Einrichten und Testen der technischen Anlagen. Die Baukosten haben sich mittlerweile um 22 Millionen auf rund 250 Millionen Euro erhöht.

Aufwendiger Innenausbau des Tunnels

Der Innenausbau in einer der zwei Röhren ist noch pünktlich vor Weihnachten fertig geworden. Auf der gesamten Länge ist die Weströhre mit Beton ausgekleidet, 40 bis 60 Zentimeter dick ist die Schicht. Dafür werden extra große Schalwagen verwendet. Diese Pressen den Beton an die Wand. Moderne Technik überwacht Feuchtigkeit und Temperatur beim Austrocknen, damit keine Risse in den Beton kommen. Der Tunnel wird mit einer dicken, weißen Plastikfolie ausgekleidet und abgedichtet – ohne diesen Schutz würde das Bauwerk Schaden nehmen.

Weihnachtsurlaub: Baustelle ruht

Normal wird im Schichtbetrieb rund um die Uhr gearbeitet. Seit Weihnachten ruht die Baustelle - bis zum 2. Januar. Weil die Arbeiten so gut vorankommen, hat die Bauleitung Weihnachtsurlaub genehmigt. Die meisten der 200 Arbeiter stammen aus Kroatien und Slowenien und können die Zeit bei ihren Familien in der Heimat verbringen.

Katastrophenübungen vor Tunnelfreigabe

Bevor der Tunnel irgendwann in Betrieb genommen werden kann, sollen verschiedene Unfallszenarien durchgespielt werden. Laut Autobahndirektion Südbayern soll es eine große Abschlussübung geben, und erst wenn da alles reibungslos läuft, gibt es die Verkehrsfreigabe. Vermutlich wird das Ende 2021 sein. Solange muss Oberau noch mit dem Durchgangsverkehr leben.