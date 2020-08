Tunnelanschlag zur Verlängerung der U3 in Nürnberg

Die U3 wird dann auf rund 11,6 Kilometern und 16 Bahnhöfen automatisch verkehren, betont Bayerns Innenminister Joachim Herrmann beim Tunnelanschlag in Nürnberg. Um das verlängerte U-Bahn-Teilstück optimal an das Landkreisverkehrsnetz anzubinden, soll nach Herrmanns Worten an der künftigen Endhaltestelle Gebersdorf außerdem ein Zentraler Omnibusbahnhof geschaffen werden. Pendler aus dem südlichen Landkreis Fürth sollen dort vom Bus auf die U-Bahn umsteigen können.

140 Millionen Euro

Die U-Bahn-Verlängerung kostet nach Informationen der Stadt Nürnberg rund 140 Millionen Euro. Bund und Freistaat fördern das Projekt. Laut Innenminister übernehme der Bund 60 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten, der Freistaat stocke die Förderung mit weiteren 20 Prozent auf. An den Kosten für den Zentralen Omnibusbahnhof von 1,35 Millionen Euro werde der Freistatt voraussichtlich rund 750.000 Euro übernehmen, so Herrmann. Weiter sei unter anderem für Fahrradabstellplätze eine finanzielle Förderung geplant, erklärte der Minister.

Neun Meter unter dem Main-Donau-Kanal

Die Röhren für den neuen U-Bahntunnel liegen neun Meter tief unter dem Main-Donau-Kanal, den die U-Bahn auf ihrem Weg zur Endstation in Gebersdorf unterquert. Entlang der Strecke wird ein neuer Stadtteil entstehen. Im sogenannten "Tiefen Feld" sollen künftig einmal rund 2.500 Menschen leben. Es sind eine Grundschule, ein Gymnasium sowie Kindertagesstätten und ein großer Stadtteilpark geplant. Im Jahr 2025 sollen nach den derzeitigen Planungen die ersten U-Bahnen auf der neuen Strecke fahren. Dann sollen auch die Schulen und die ersten Häuser fertig sein. Nürnbergs Baureferent Daniel Ulrich rechnet damit, dass das "Tiefe Feld" bis zum Jahr 2030 komplett bebaut sein wird.