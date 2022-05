Tunnel-Sanierung: Jahrelange Verkehrsprobleme in Regensburg

Es ist ein Projekt, das zwangsläufig die Nerven vieler Auto- und Lkw-Fahrer strapazieren wird – und das jahrelang: Nach heftigen Diskussionen steht nun fest, wie der Pfaffensteiner Tunnel bei Regensburg saniert werden soll. Für die zuständige Autobahn GmbH Südbayern eine große Herausforderung, denn täglich befahren die A93 bei Regensburg im Schnitt rund 70.000 Fahrzeuge. Morgens, zur Spitzenzeit, sind allein 4.000 Fahrzeuge pro Stunde von Norden nach Süden durch den Tunnel unterwegs. Wenn die beiden mittlerweile in die Jahre gekommene Röhren nun saniert werden müssen, wird das nicht ohne Verkehrsbelastungen gehen, sagt Michael Kordon von der Autobahn GmbH Südbayern.

Drei Varianten wurden geprüft

Deshalb wurde eine Variante gesucht, die die Belastung für den Verkehr möglichst begrenzt und den Verkehrsfluss im vielbefahrenen Tunnel langfristig verbessert. Am Ende fiel die Entscheidung zwischen drei Varianten. Bei der ersten und schnellsten Variante, wäre in die bestehenden sanierungsbedürftigen Röhren einfach innen eine neue Beton-Röhre eingebaut worden. Dadurch hätte sich die Fahrbahnbreite aber verringert, weshalb die Variante durchviel.

Keine dritte Röhre

Die andere Alternative wäre der Bau einer dritten Tunnelröhre gewesen. Die Idee: Diese zuerst durch den Berg graben und dann die anderen beiden Röhren nacheinander ertüchtigen. So wären immer zwei Röhren befahrbar. Eine Variante, die in der Oberpfalz ein breites Bündnis aus Politik und Wirtschaft favorisiert hatte. Allerdings fiel auch diese Möglichkeit durch. Der Bau einer dritten Röhre hätte laut den Planern erheblich in Privatgrund und Schutzgebiete eingegriffen. Die Autobahn GmbH schätzt, dass Planung und Bau mindestens 22 Jahre in Anspruch genommen hätten. Zu lang, den in der Zwischenzeit wären die bestehenden Röhren nicht mehr befahrbar und müssten trotzdem saniert werden.

Ausbau statt Neubau

Am Ende fiel die Entscheidung in Abstimmung mit dem Bundesverkehrsministerium deshalb auf die sogenannte Ausbauvariante: Nacheinander werden beide Röhren erweitert, der Verkehr fließt währenddessen in der jeweils anderen Röhre. Am Ende wäre neben den beiden existierenden Fahrstreifen noch Platz für einen dritten Streifen zum leichteren einfädeln und abfahren, was den Verkehrsfluss verbessern soll. Doch in der Bauphase bringt diese Variante erhebliche Verkehrseinschränkungen mit sich. Die Verantwortlichen rechnen mit einer Planungs- und Bauzeit von insgesamt 13 Jahren. Rund vier Jahre lang werden nur drei von bisher vier Fahrstreifen befahrbar sein.

Verkehrsbehinderungen erwartet

"Insbesondere wenn die erste Röhre erweitert wird, wird es eng werden", sagt Kordon. Helfen würde es, wenn in der Region bis dahin weitere Infrastruktur-Projekte umgesetzt werden, um das Nadelöhr zu entlasten. Die A93 bei Regensburg würde aktuell nur zu etwa zwei Dritteln vom Durchgangsverkehr genutzt, ein Drittel entfällt auf den innerstädtischen Verkehr. Würden für diesen Alternativen in Form anderer Brücken oder eine Verbesserung des ÖPNV- und Radverkehrs geschaffen, könnte das die Situation zumindest verbessern – auch wenn sich der Verkehr trotzdem seinen Weg suchen wird, so Kordon.