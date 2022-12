Tunnel- oder Lichtblick: Loisachtal wird zum Tal der Tunnel

Auf einmal war der Stau wieder da

So wie eh und je staute sich die Blechlawine durch Oberau. Der Grund: Blockabfertigung im Tunnel und so mancher versuchte dann sein Glück durch den Ort – doch da wird an einer Brücke gebaut – das Verkehrschaos war perfekt. Verzweifelte Bürger kamen ins Rathaus. Doch Bürgermeister Peter Imminger (CSU) konnte nichts anders tun, als wieder mal vertrösten. Solange nicht alle fünf Tunnel im Loisachtal in Betrieb sind, werde es immer wieder zu solchen Stauereignissen kommen. Auch Nadine Heiß vom Staatlichen Bauamt in Weilheim spricht von einer Teillösung mit dem Tunnel Oberau. Für eine Komplettlösung brauche es alle Tunnel im Loisachtal und das werde dauern.

Wie das Loisachtal zum Tal der Tunnel wird

Nur die Ortsumfahrungstunnel von Farchant und Oberau sind bisher unter Verkehr. Doch für einen optimierten Verkehrsfluss brauche es weitere Tunnel, so Nadine Heiß vom Bauamt. Zum einen den Kramertunnel. Der befindet sich im Bau und sollte eigentlich 2024 fertig sein, realistischer ist aber 2025. In der Röhre mit Gegenverkehr sind Zweidrittel des Innenausbaus geschafft, jedoch würde der Technikeinbau noch viel Zeit in Anspruch nehmen. Der Kramertunnel soll den Ortsteil Garmisch vom Verkehr entlasten. Um auch den Ortsteil Partenkirchen vom Verkehr zu befreien, brauche es den Wanktunnel, so die Bauexpertin. Das ganze Jahr über haben Erkundungsbohrungen stattgefunden und die Planung laufe auf Hochtouren. Doch mit einer Fertigstellung ist frühestens im Jahr 2030 zu rechnen. Etwas früher soll der Verkehr durch den Auerbergtunnel fließen. Hier finden derzeit die Vorarbeiten statt. 2028 soll der Tunnel, der das Autobahnende der A95 mit dem Tunnel Oberau verbindet, fertig sein.