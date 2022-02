Tunnel Oberau - letzte Arbeiten an der Großbaustelle

Tunnelbau - ein Knochenjob

Wo früher mal Schlamm und Gestein war, ist jetzt eine dicke Betonschicht. Die Tunnelbauer haben in den letzten Jahren Großes geleistet. Jede einzelne Röhre ist drei Kilometer lang. Insgesamt also sechs Kilometer haben sich die Mineure, wie die Tunnelbauer heißen, durch den Berg gekämpft. Ein echter Knochenjob, sagt Christian Schauer, der Projektleiter von der Autobahn Südbayern. Immer dunkel, staubig und gefährlich. Noch dazu wurde im Schichtbetrieb rund um die Uhr gearbeitet. Jeder Tag im Tunnelbau sei spannend, so Schauer. Geologie sei nicht planbar. Daher ist er mehr als glücklich, dass der Zeitplan im Großen und Ganzen eingehalten werden konnte und dass keine schlimmeren Unfälle passiert sind.

Anwohner hoffen auf weniger Verkehrsbelastung

Sehnlichst warten die vom Durchgangsverkehr geplagten Anwohner auf den Tunnel. Lärm, Staub und Staus auf Grund der Baustelle wurden da gern akzeptiert. Die durchschnittliche Verkehrsstärke auf der Bundesstraße 2 im Bereich von Oberau betrug schon bei der letzten großen Verkehrszählung 2015 täglich 26.000 Kraftfahrzeuge. Die Spitzenbelastungen an den Wochenenden lagen damals schon deutlich darüber, bei bis zu 45.000 Fahrzeugen pro Tag. Aktuell dürften die Zahlen sogar noch höher liegen. Der Tagesausflugsverkehr hat seit der Corona-Pandemie weiter zugenommen. Christian Schauer findet die Baumaßnahme deshalb sinnvoll. Schon bald werde der Durchgangsverkehr um den Ort rumgeleitet und die Anwohner wären die Gewinner und können sich auf Ruhe freuen, sogar an schönen Ausflugswochenenden.