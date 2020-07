vor etwa einer Stunde

Tunnel bei Kinding: Rentner von ICE erfasst und getötet

Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus: Ein 82-Jähriger war am Samstagnachmittag aus bisher unbekannten Gründen in den Bahntunnel Irlahüll bei Kinding (Lkr. Eichstätt) gelaufen. Ein ICE erfasste den Mann. Er starb noch an der Unfallstelle.