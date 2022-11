Tuning- und Poser-Szene: Kontrollen im Landkreis Main-Spessart

Bei zwei großen Kontrollaktionen im Landkreis Main-Spessart hatte die Polizei vor allem "aufgemotzte" Autos im Visier. Das Ziel der Kontrollen war die Erhöhung der Verkehrssicherheit, teilte die Polizei mit.

Kreuzwertheim: 15 getunte Autos ohne Betriebserlaubnis

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken fand eine Kontrollaktion am Freitag im Bereich der Kreuzwertheimer Mainlände statt. Insgesamt stoppten die Polizeibeamten 51 Fahrzeuge, die sichtbar technisch verändert wurden und damit der Tuning- und Poser-Szene zugeordnet werden konnten. Die Beamten stellten bei 15 Autos technische Verstöße fest, die so gravierend waren, dass die Fahrzeuge nicht mehr weiterfahren durften.

So hatte der Halter eines Dodge die Auspuffanlage derart verändert, dass sein Wagen erhöhte Lärm- und Abgasemissionen produzierte. Das Auto wurde abgeschleppt. Bei einem 26-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Main-Spessart stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hatte.

Marktheidenfeld: 52 Fahrzeuge kontrolliert

Bereits vor einer Woche hatte die Polizei am Äußeren Ring in Marktheidenfeld 52 Autos kontrolliert. Nach Polizeiangaben war bei neun PKW aufgrund technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen. Ein tiefgelegter BMW war demnach in absolut verkehrsunsicherem Zustand: Der Halter hatte Veränderungen am Fahrwerk und den Reifen vorgenommen - mit erheblicher Beeinträchtigung der Lenkung. Die Beamten stellten den Wagen sicher. Er wurde abgeschleppt und ein technisches Gutachten in Auftrag gegeben. Sechs Fahrer mussten ein Verwarnungsgeld zahlen, da sie nicht angeschnallt waren oder als "Poser" laut umhergefahren waren und dadurch eine unnötige Lärm- und Abgasbelästigung erzeugt hatten.

Fazit: viele Verstöße, aber einsichtige Halter

Das Polizeipräsidium Unterfranken zieht ein gemischtes Fazit der Kontrollaktionen: Zwar sei die Anzahl der Beanstandungen und Verstöße sehr hoch gewesen. Die meisten Betroffenen hätten sich jedoch einsichtig gezeigt und sich auf den fachkundigen und erläuternden Austausch mit den Beamten eingelassen, teilte die Polizei mit.

Polizeiinspektionen aus ganz Unterfranken beteiligt

Die auf zwei Tage angelegte Kontrollaktion war von der Polizeiinspektion Marktheidenfeld initiiert worden. Sie diente unter anderem als Fortbildung, unerlaubte technische Veränderungen zu erkennen und zu ahnden. Beamte der Inspektionen aus Schweinfurt, Aschaffenburg, Gemünden, Würzburg-Land, Hammelburg, Wertheim (Baden-Württemberg), sowie der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried, nahmen an den Kontrollen teil.