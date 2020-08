Tunesischer Katze Felicità geht es gut im neuen Zuhause

Als blinder Passagier auf einem Lkw-Anhänger war die kleine Katze von Tunesien bis nach Unterfranken gelangt. Nun hat sie eine neue Besitzerin und einen neuen Namen. Das Tier lebt jetzt im Raum Alzenau. "Der Kleinen geht's gut, sie hat sich gut eingelebt und heißt Felicità (italienisch für Glück)", sagte die neue Besitzerin dem bayerischen Rundfunk. Felicitàs Frauchen arbeitet in dem Kleintierzentrum in Alzenau, das die Katze zunächst aufgenommen hatte. Sie sagt: "Es war Liebe auf den ersten Blick."

Katze hat Reise von Tunesien gut überstanden

Mehr als 2.000 Kilometer hat die Samtpfote hinter sich gebracht. Fünf Tage war sie in den Lkw eingesperrt, ohne Fressen. Die Reise ging von Afrika aus über das Mittelmeer, durch Italien und die Schweiz bis zu einer Firma in Kahl am Main im Landkreis Aschaffenburg.

Dort entdeckte die Polizei das Tier, nachdem Mitarbeiter der Firma im Lkw Geräusche gehört hatten und Alarm schlugen. Polizisten lockten die kleine Katze in eine Transportbox und brachten sie in ein Kleintierzentrum. Die Katze sei kohlschwarz gewesen und habe einige haarlose Stellen gehabt. "Sie hat bestimmt versucht, da irgendwie rauszukommen", erzählte Tierärztin Yvonne Schultheis dem BR.

Felicità gleich ins Herz geschlossen

Mitarbeiter des Zentrums peppelten die Katze erst einmal auf. Sie durfte warm baden, bekam Futter, wurde entwurmt und entfloht. Eine Mitarbeiterin verliebte sich sofort in das weiß-schwarz-braun-gemusterte Knäuel. Sie ist jetzt Felicitàs neues Frauchen.

Die Geschichte der kleinen Katze aus Tunesien hat viele Menschen bewegt. "Ich hoffe sehr, dass sie hier ein schönes Zuhause findet", kommentierte ein User auf BR24. Diese Hoffnung hat sich erfüllt. Felicità macht ihrem Namen alle Ehre und lebt glücklich in ihrem neuen Zuhause.