17.10.2018, 04:51 Uhr

Tumulte in der Flüchtlingsunterkunft in Fürstenfeldbruck

In der Flüchtlingsunterkunft am Fliegerhorst ist es am Abend wieder zu Tumulten gekommen. Die Folge war ein größerer Polizeieinsatz. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden drei Menschen leicht verletzt.