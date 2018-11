Tumult in Waldkraiburg: Bewährungsstrafe für Nigerianerin

Die Verteidigung hatte neun Monate auf Bewährung gefordert. Letztlich folgte das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft und verurteilte eine Nigerianerin zu elf Monaten Haft auf Bewährung. Der Vorwurf lautete auf Nötigung, Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Landfriedensbruch. Die 24-Jährige war Anführerin der Ausschreitungen in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Waldkraiburg im Juni.

Asylbewerberin wollte Kühlschrank behalten

Der Auslöser der Krawalle war die Anweisung der Regierung von Oberbayern, Kühlschränke aus den Zimmern der Asylbewerber entfernen zu lassen. Als der Abtransport des Kühl-Geräts bei der Nigerianerin anstand, hat sie sich massiv dagegen gewehrt. Die 24-Jährige beschimpfte die Mitarbeiter, bedrohte sie und ließ sich nicht mehr beruhigen.

Bei Polizeieinsatz rief sie um Hilfe

Als die Polizei gerufen wurde, um die Frau in Gewahrsam zu nehmen, habe sie andere Heimbewohner angestachelt, ihr zu helfen und sie zu befreien. Daraufhin bewaffneten sich über 50 Bewohner des Asylbewerberheims mit diversen Gegenständen. Etwa 150 angerückte Polizisten brachten wieder Ruhe in die mehrstöckige Erstaufnahmeeinrichtung.

Proteste gegen Erstaufnahmeeinrichtung

Nach den Tumulten kam es zu massiven Protesten gegen die Erstaufnahmeeinrichtung, die sich mitten in einem Waldkraiburger Wohngebiet befindet. Die Anwohner beklagten die Lärmbelästigung, vor allem in der Nacht, durch angetrunkene Asylbewerber. Sie äußerten in einer Bürgerversammlung ihre Ängste bei der damaligen bayerischen Integrationsbeauftragten Mechthilde Wittmann (CSU). Auch Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann ließen sich vor Ort in Waldkraiburg über die Vorfälle informieren und kündigten Verbesserungen an, wie zum Beispiel mehr Sicherheitspersonal.