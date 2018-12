Tumult in Nürnberg - Asif N. muss gemeinnützige Arbeit leisten

100 Stunden gemeinnützige Arbeit - dazu hat eine Jugendrichterin am Amtsgericht Nürnberg den 22-jährigen Asif N. verurteilt. Die Richterin sah mehrere Tatbestände erfüllt: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte mit Körperverletzung, Sachbeschädigung und unerlaubter Aufenthalt ohne Pass, erklärte Gerichtssprecher Friedrich Weitner. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Dauerarrest abgelehnt

Die Staatsanwaltschaft hatte neben den 100 Arbeitsstunden auch einen zweiwöchigen Dauerarrest für Asif N. gefordert. Diesem Antrag folgte die Richterin aber nicht. Welchen Einfluss das Urteil auf sein Asylverfahren haben wird, stehe nicht fest, erklärte Weitner weiter.

Fall erregte bundesweit Aufsehen

Am 31. Mai 2017 sollte der damals 20-Jährige aus einer Nürnberger Berufsschule heraus in Abschiebegewahrsam genommen werden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er in einem Streifenwagen erheblichen Widerstand geleistet hat. Er habe um sich getreten, geschlagen und Polizisten verletzt, so die Urteilsbegründung. Mitschüler und Linksautonome stellten sich der Polizei in den Weg. Der Polizeieinsatz hatte für Kritik in ganz Deutschland gesorgt.

Verteidiger sah nur Sachbeschädigung gegeben

Der Verteidiger plädierte auf Freispruch; lediglich wegen der Beschädigung einer Ampel, die Asif N. vor dem Abschiebeversuch begangen hatte, sprach sich der Anwalt für Arbeitsstunden aus.