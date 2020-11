TÜV genehmigt digitale Route für Shuttle-Busse in Hof

Sie haben Platz für maximal zehn Fahrgäste, sind 18 Stundenkilometer schnell und die Mitfahrt wird kostenlos sein. Sechs selbstfahrende Shuttle-Busse werden 2021 in Hof, Kronach und Rehau unterwegs sein. Der TÜV hat den Elektro-Bussen die Fahrerlaubnis erteilt. Auch sind die Fahrtrouten durch die drei Innenstädte genehmigt, teilte die "Shuttle Modellregion Oberfranken" mit.

Die Shuttle-Busse fahren auf einer digitalen Schiene

Die Shuttle-Busse sind mit Sensoren ausgestattet, welche die Umgebung scannen. Über Funksignale kommunizieren die Busse auch mit den Ampelanlagen. Ortungsantennen, die in Hof, Kronach und Rehau installiert wurden, bestimmen laufend die Position der Busse. Einprogrammiert sind neben den Strecken auch die Verkehrsregeln. Die Busse fahren sozusagen auf einer digitalen Schiene. Jeweils zwei Busse werden in den drei Städten unterwegs sein.

In Hof werden die Shuttles Fahrgäste vom Bahnhof abholen

In Kronach sollen die Busse Touristen und in Hof Fahrgäste vom Bahnhof in die Innenstadt befördern. In Rehau werden die Shuttle-Busse in den Werksverkehr eines Unternehmens eingebunden. Die automatisierten Fahrzeuge sind selbstfahrend, an Bord ist jedoch ein sogenannter Operator. Er greift bei kritischen Situationen ein.

Testfahrten mit Fahrgästen wegen Corona noch nicht möglich

Wegen der Corona-Beschränkungen sind Testfahrten mit Fahrgästen derzeit nicht möglich. Interessierte Bürger können sich in Hof aber über das Shuttle-Bus-Projekt im Leitwartenbüro in der Ludwigstraße 75 informieren. Es ist dienstags und donnerstags jeweils von 16.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Ministerium fördert Shuttle Modellregion mit zwölf Millionen Euro

An dem Pilotprojekt arbeiten unter anderem die Hochschulen Hof und Coburg mit. Gefördert wird das Shuttle-Bus-Projekt in Oberfranken vom Bundesverkehrsministerium mit zwölf Millionen Euro.