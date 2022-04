Türmer und Bader: Wie Kinder Mittelalterberufe kennenlernen

Auf einen sogenanntem DigiWalk können Kinder und Jugendliche in Ebern im Landkreis Haßberge nun vergessene Berufe des Mittelalters entdecken. Die Route führt durch die Altstadt der Stadt. Dort lassen sich QR-Codes scannen und damit kleine Audio-Beiträge zu den einzelnen Berufen aufrufen und anhören. Die dazu nötige DigiWalk-App kann jeder kostenlos mit seinem Handy oder Tablet nutzen.

Insgesamt zehn Hörstationen

Insgesamt gibt es zehn Hörstationen. Eckart Roeß, einer der Organisatoren des Hörpfades, teilte BR24 mit: "An jeder Station wird in den nächsten Tagen ein Schild angebracht werden, von dem man den QR-Code scannen kann. Somit lässt sich die Hörspieldatei öffnen." Die Dateien stellen in jeweils circa sechs bis acht Minuten Länge den entsprechenden Beruf vor.

Audioguide soll Altstadt beleben

Wer nicht warten will, bis alle Schilder hängen, kann auch schon jetzt mit dem Audioguide alle zehn Stationen anhören. Möglich macht das der Download der App oder das einmalige Abscannen des QR-Codes am bereits aufgestellten Schild in einer Scheune. Diese befindet sich in der Ritter-von-Schmitt-Straße 8 nahe der Tourist-Information.

Der Parkplatz Eiswiese liegt nur 100 Meter von der öffentlich zugänglichen Scheune entfernt. Mit dem Audioguide will Ebern seine Altstadt beleben und Geschichte lebendig machen. Laut Roeß sollen besonders Familien sich durch den Audioguide angesprochen fühlen und Ebern besuchen.

Name der App: "Lützel unterwegs – Eberns vergessene Berufe"

"Die einzelnen Hörspieldateien sprach der Nürnberger Kindermusiker Geraldino in seinem Tonstudio ein", ergänzt Roeß. "Zudem untermalte er sie mit selbstkomponierter Musik". Der DigiWalk trägt den Namen "Lützel unterwegs – Eberns vergessene Berufe". Lützel ist der Name eines Ebers, der das Maskottchen der unterfränkischen Kleinstadt ist. "Die Route ist nur wenige hundert Meter lang. Durch das Anhören der zehn Stationen sollte man aber circa eineinhalb bis zwei Stunden Zeit einkalkulieren", empfiehlt Roeß.

Audioguide finanziert von Stadt und Spenden

Das Konzept der DigiWalk-App wird nicht nur von der Stadt Ebern genutzt. "Audioguides gibt es unter dem Label DigiWalk auch in Würzburg, Nürnberg und Bamberg", erklärte Roeß. Der Audioguide "Lützel unterwegs - Eberns vergessen Berufe" finanzierte hauptsächlich die Stadt Ebern. Hinzu kamen noch Spendengelder, so Roeß.