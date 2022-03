Türkische Tanne und Libanon-Zeder: Neuer Klimawald bei Kulmbach

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Coburg-Kulmbach hat am Donnerstag gemeinsam mit mehreren Projektpartnern ein Klimawald-Arboretum in der Nähe von Kulmbach eröffnet; ein Arboretum ist eine Sammlung seltener Gehölze.

Neuer Klimawald in Kulmbach

Hintergrund ist, dass viele Fichtenwälder in der Region bereits unter der zunehmenden Trockenheit und dem Borkenkäferbefall leiden und teilweise absterben. Daher wurden in den vergangenen Jahren – mit finanzieller Unterstützung des Freistaates – in den Landkreisen Kulmbach und Kronach zahlreiche Projekte gestartet. Das Klimawald-Arboretum bei Kulmbach ist eines dieser Projekte.

Exotische Baumarten im Klimawald-Arboretum

Auf 16 kleinen Waldparzellen wurden neue Baumarten wie etwa die Türkische Tanne oder die Libanon-Zeder gepflanzt. Sie sollen besser mit den klimatischen Veränderungen zurechtkommen. Projektpartner sind das Markgraf-Georg-Friedrich Gymnasium (MGFG), das Berufsschulzentrums (BSZ) Kulmbach, die Stadtwerke Kulmbach und die Stadt Kulmbach.