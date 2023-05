Türkische Familien unterstützen Erdbebenopfer

Wie sehr es ihnen das Herz zerreißt, ist den Brüdern Erdinç und Esat Akin anzumerken. Sofort schießen Tränen in die Augen, wenn es um den geliebten Bruder geht. Ersen Akin starb im Alter von 46 Jahren in den Trümmern seines Hauses in der türkischen Stadt Antakya. Die Brüder aus dem mittelfränkischen Roth reisten zwar umgehend ins Erdbebengebiet. Doch zum großen Schmerz der ganzen Familie konnten sie ihn acht Tage nach dem Beben nur noch tot bergen. "Es tut mir leid für seine Frau und die Töchter. Es tut mir leid für meine Eltern“, sagt Esat unter Tränen.

Das Erdbeben in der fernen Türkei hat auch das Leben vieler Familien hierzulande verändert. Erdinç und Esat springen ein, finanziell. Für die Witwe des Bruders mit zwei jugendlichen Töchtern. Für die Eltern, die über 70 Jahre alt sind. Und für die Familie des großen Bruders, des vierten im Bunde. Alle haben ihre Häuser verloren. Alle mussten Unterkünfte in anderen Städten suchen. Die Mieten in der Türkei haben sich seit der Katastrophe vervielfacht. Hunderttausende obdachlos gewordene Menschen brauchen eine neue Bleibe. Allein 800 Euro schicken sie für die Mieten der Verwandten jeden Monat in die Türkei. "Was sollen wir machen?“, sagen die Brüder. "Wir können sie doch nicht im Stich lassen. Wir müssen helfen.“

Für Unterstützung: Zuverdienst am Wochenende

Die Brüder aus Roth leiten McDonalds-Restaurants in der Region. Beide haben an den freien Tagen Nebenjobs angenommen. Dazu kommen täglich mehrere Videocalls mit den Eltern. Und mehrere mit den anderen. "Für die Töchter unseres Bruders sind wir jetzt Papa-Ersatz. Wir müssen sie motivieren und ihnen gut zureden“, sagt Esat. Dabei kommen Erdinç und Esat manchmal selbst an ihre Grenzen. Denn die schrecklichen Bilder aus dem Katastrophengebiet gehen ihnen auch Wochen später noch nicht aus dem Kopf. 27 Angehörige haben die beiden insgesamt verloren. Und die Ohnmachtsgefühle machen immer noch wütend.

Allein gelassen von den staatlichen Behörden

Drei Tage nach dem ersten Beben erreichten Erdinç und Esat Akin ihre Heimatstadt, die Straßen, in denen sie aufgewachsen waren. Ihr Bruder lebte im zweiten Stock eines mehrstöckigen Hauses, das bei dem Beben einstürzte. Sie konnten ihn noch hören, eingeklemmt zwischen Betonplatten, herabgestürzt auf Höhe des Gehsteigs. Doch ohne schweres Gerät hatten sie keine Chance, zu ihm vorzudringen. "Wir haben vier Tage nach dem Beben keine einzige staatliche Hilfsorganisation gesehen", sagen die Brüder. Nur das Militär sei gekommen, jedoch ohne Schaufeln in der Hand. "Wir hatten einen freiwilligen Baggerfahrer an der Hand, der bereit war, uns zu helfen", erzählt Erdinç immer noch fassungslos. "Doch er sagte, die Polizei lässt mich nicht durch“.

Staatliche Erdbebenhilfe: eine Einmalzahlung pro Person

Der türkische Staat hat an Erdbebenopfer 10.000 türkische Lira ausbezahlt, einmalig. Das entspricht etwa 500 Euro. Ansonsten müssen die Menschen irgendwie klarkommen. Die Stadt Antakya ist zum Großteil zerstört. Die Regierung hat jetzt offenbar die verlassenen Straßenzüge an Abbruchunternehmen vergeben. Um aufzuräumen und zu verwerten, was sie finden. "Unser Bruder wollte sein Auto holen, um wenigstens den Schrott zu verkaufen“, sagt Erdinç. Doch es sei bereits verschwunden gewesen. Und die Mutter erzählt unter Tränen, sie hätte nachsehen wollen, ob sie vielleicht Elektrogeräte holen könnte. Doch man habe sie nicht durchgelassen. "Die haben gesagt, das gehört jetzt uns“, übersetzt Erdinç.

Arbeit statt Unterstützung – bisher in Deutschland nicht möglich

Wovon also sollen Familien aus den Erdbebengebieten leben? Die Brüder aus Roth würden die Verwandten gerne nach Deutschland holen. "Wir hätten hier alles, Häuser, sogar Arbeit für unseren großen Bruder, als Lkw-Fahrer.“ Auch den Nichten würden sie gerne eine Zukunftsperspektive in der Nähe der Familie bieten. Doch derzeit erteilen die deutschen Behörden nur ein dreimonatiges Besuchsvisum für Erdbebenopfer aus der Türkei. "Und danach?“, fragt Esat. "Soll ich meinen Bruder zurückschicken auf die Straße? Sie haben doch alle ihre Häuser verloren." Keinen einzigen Cent vom Staat würden sie verlangen, sagen Erdinç und Esat. "Aber wir bitten Deutschland", sagt er eindringlich, "bitte erlaubt uns, ihn nach Deutschland zu bringen." Dann könnte er wenigstens mitverdienen – und die Brüder in Roth entlasten.