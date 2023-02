Türkische Community in Franken – Hilfsbereitschaft ist riesig

Ali Tas, Vorsitzender der DITIB-Gemeinde in Bayreuth, bricht immer wieder die Stimme, als er im BR-Interview am Telefon von seinem Einsatzort in der türkischen Provinz Hatay berichtet. Die Bilder im Fernsehen erfassen nicht einmal ansatzweise das Ausmaß der Zerstörung und des Leids in der Region, sagt er. Hier sei alles zerstört, die Menschen hätten wirklich alles verloren. Seit vergangenem Samstag ist er mit vier weiteren Mitgliedern der Türkisch-Islamischen Gemeinden Bayreuth, Kulmbach und Lauf im schwer betroffenen Erdbebengebiet und hilft – auch unter fortwährenden Nachbeben, wie zuletzt während des Telefon-Interviews.

Hilfe vor Ort dringend nötig

Sie verteilen Essen und Trinken an die Überlebenden, graben zusammen mit den Hilfskräften vor Ort, um Überlebende aus den völlig zerstörten Häusern zu retten, Tote zu bergen, und Angehörigen Trost zu spenden. Das sei ihre Aufgabe, und es helfe auch ihm selbst, diese Katastrophe zu verarbeiten, erklärt der DITIB-Vorsitzende.

15.000 Euro – so viel Geld sei innerhalb weniger Stunden bei einer Sammelaktion in der Bayreuther Innenstadt in der vergangenen Woche zusammengekommen, so Tas. Die Spenden haben sie mitgenommen, um die erste Not vor Ort zu lindern. Jeder in den DITIB-Gemeinden in Franken hätte jemanden verloren, der im Erdbebengebiet lebt, sagt Tas. "Wir müssen einfach helfen, hier vor Ort." Als er das sagt, versagt seine Stimme erneut. Er schildert das Leid vor Ort: Es gebe keine Toiletten. Draußen herrscht eisige Kälte, in manchen Teilen der Region sinkt die Temperatur auf minus zehn Grad in der Nacht. Niemand traut sich in ein Haus zu gehen, aus Angst davor, dass es einstürzen könnte.

100 Milliarden Euro für den Wiederaufbau

Kein Stein stehe mehr auf dem anderen, erklärt der Bayreuther, der sich in der Region Hatay einen ersten Überblick verschafft hat. In zwei bis drei Wochen, wenn die Hilfskräfte abziehen, die Vermissten gerettet oder geborgen worden sind, wird es Geld brauchen, so Tas. 100 Milliarden Euro allein für die am schwersten vom Erdbeben betroffene Region, schätzt er. Sämtliche Infrastruktur sei zerstört – hier gebe es einfach nichts mehr, schildert Tas. Bis dahin müssten die Menschen irgendwie in Sicherheit gebracht werden und zum Verschnaufen kommen. Er hofft eine schnelle Einigung bei den Visa-Erleichterungen für die Überlebenden der Erdbebenkatastrophe, die bei deutschen Familien unterkommen könnten.