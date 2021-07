Tür an Tür mit der Tagesmutter - neues Wohnprojekt in Landshut

In Landshut ist am Dienstag Baubeginn für ein europaweit einzigartiges Wohn-Pilotprojekt: In dem Wohnprojekt "home and care" sollen Alleinerziehende und ihre Kinder Tür an Tür mit Tagesmüttern wohnen können. Alleinerziehende Eltern aus Heil- und Pflegeberufen sollen so Kinder und Beruf besser vereinbaren können und vor Armut geschützt werden.

Fünf Millionen von der EU

Der Bau der Anlage wird von der Europäischen Union mit fünf Millionen Euro gefördert. Insgesamt 20 Wohneinheiten sind in dem zentrumsnahen Gebäudekomplex in Landshut geplant. Die Alleinerziehenden sollen die Chance bekommen, den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder langfristig selbstständig erwirtschaften zu können.

Wohnungen für Pflegekräfte

Profitieren würden auch Arbeitgeber in Kliniken und Heimen, wo fast überall Pflegenotstand droht. Denn die Wohnungen werden gezielt an Alleinerziehende gegeben, die in diesen Mangelberufen arbeiten.

Armutsrisiko für Kinder reduzieren

Im Mittelpunkt von "home and care" allerdings stehen die Kinder der alleinerziehenden Eltern. Denn die haben laut einer neuen Studie quasi von Geburt an ein deutlich erhöhtes Armutsrisiko. Und genau das soll mit dem Pilotprojekt reduziert werden.