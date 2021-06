Tüftler will mit leuchtendem Piepsgerät Biber schützen

Zum Beispiel im Loisach-Kochelsee Moor. Dort hat ein Biber einen Damm gebaut und dabei einen Bach aufgestaut. Das sorgt für Ärger. Biberberater Walter Heußler diskutiert viel mit Landwirten, Forstfachleuten und Mitarbeitern des Amtes für Straßenbau. Der Biber hat im Moor den Damm so hochgebaut, dass forstwirtschaftliche Wege überschwemmt wurden, so Heußler. Das Problem in diesem Fall: auch landwirtschaftliche Flächen wurden überspült, und der Weg ist von Ausflüglern stark frequentiert. Gefahr war im Verzug und eine Entnahme des Bibers stand bevor.

Erste Bewährungsprobe für das Biber-Verscheuchgerät

Zusammen mit Martin Thoma hat Walter Heußler einen Probelauf mit dem "Biber-Piepser" beschlossen. Die beiden bauten das kleine Kästchen unmittelbar am Biber- Damm auf. Es sollte die erste Bewährungsprobe werden. Der Versuch wurde mit einer Wildtier-Kamera aufgezeichnet. Die Licht- und Tonsignale symbolisieren für den Biber Gefahr. Sobald das Gerät ansprang, hat der Biber die Flucht ergriffen.

Kontrolle ohne Gerät

Für eine Gegenkontrolle wurde das Gerät im Anschluss entfernt, erzählt Martin Thoma. Wenige Tage später gingen die Biber-Bauaktivitäten wieder los. Sobald das Vergrämungskästchen wieder im Einsatz war, blieben weitere Baumaßnahmen aus.

Gerät soll Biber erziehen

Für Biberfreunde und für den Biberberater Walter Heußler war der Testlauf ein voller Erfolg. Der Biber kann in der Region bleiben. Mit Hilfe des Gerätes wird er vom weiteren Dammbau abgehalten. Heußler sagte dem BR, dass damit die Entnahme vom Tisch sei. Das Vergrämungsgerät ist bisher ein Prototyp. Es soll jetzt in weiteren Biber-Hotspots in Bayern getestet werden. Dieser Einsatz unterliegt strengen Auflagen. Nur wenn die Unteren Naturschutzbehörden zustimmen, darf er vertrieben werden. Auch wenn die Zahl der Biber in Bayern weiter steigt - er bleibt ein streng geschütztes Tier.

Gewässerrandstreifen könnten Konflikte verhindern

Einen anderen Lösungsansatz verfolgt Biberexpertin Beate Rutkowski vom Bund Naturschutz Traunstein. 90 Prozent der Schäden, die der Biber anrichtet, passieren in einem Umkreis von 10 bis 15 Metern an den Gewässern, sagt sie.

"Wenn wir Gewässer-Randstreifen in ausreichender Breite hätten, könnten wir sehr viele Konflikte minimieren, oder, sie würden erst gar nicht auftreten". Biberexpertin Beate Rutkowski

Außerdem gebe es im Landkreis Traunstein sechs Biberfachberater, die helfen, Lösungen zu finden, so die Expertin.

Biber-Piepser kann auch andere Arten gefährden

An neuralgischen Punkten, zum Beispiel an Kläranlagen kann sich die Naturschützerin den Einsatz des Gerätes schon vorstellen. In der freien Natur dagegen ist sie skeptisch, weil die optischen und akustischen Signale auch immer Auswirkungen auf andere Arten haben können.

Warum der Biber wichtig ist

"Der Biber schafft mit ganz einfachen Mitteln das, was die Wasserwirtschaftsämter und Kommunen mit teuren Mittel machen müssten. Es geht um den Wasserrückhalt in der Fläche" , sagt Beate Rutkowski vom Bund Naturschutz. Im Klimawandel und drohenden Trockenperioden müssten wir dafür sorgen, dass der Grundwasserstand hoch bleibt für Pflanzen. Der Biber schafft auch neue Lebensräume, so die Naturschützerin. Da, wo der Biber lebe, würde die Artenvielfalt explodieren.