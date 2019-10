Tüftler- und Erfindermesse iENA eröffnet in Nürnberg

Erfindungsgeist und Einfallsreichtum: Seit dem über 70-jährigen Bestehen wurden auf der iENA mehr als 30.000 Erfindungen präsentiert – allerdings schafften es nicht alle in den Handel. Doch Erfolge, die auf der Erfindermesse in Nürnberg ihren Anfang hatten, kennt jeder: der Rollkoffer, das erste Tastentelefon oder die aufrollbare Hundeleine wurden in Nürnberg gezeigt und sind heute ein Welterfolg.

Wirbelsäulen schonender Fahrradsattel

In diesem Jahr neu dabei ist zum Beispiel ein spezieller Fahrradsattel. Der soll unter anderem für mehr Bewegungsfreiheit sorgen und die Wirbelsäule der Radler schonen – mit einem flexiblem Gelenk soll das gelingen, verspricht ein Tüftler, der sich ab heute Resonanz von den Besuchern, aber auch potenziellen Firmen erhofft, die diesen Artikel zukünftig vertreiben wollen.

Erfindungen von Schülern

Auch auf der iENA vertreten ist ein Kehr- und Streufahrzeug, das Schüler aus Passau entwickelt haben. Es soll vor allem älteren Menschen helfen, den Gehsteig zu kehren oder Schnee zu schippen. Das Fahrzeug namens FÜKUS ist ferngesteuert unterwegs.

Treffpunkt für Tüftler

Tüftler und Technikbegeisterte haben auf der Messe auch die Möglichkeit sich auszutauschen und ihr Fachwissen zu vertiefen. Ist die iENA am 31. Oktober und 1. November ausschließlich für Fachbesucher geöffnet, können am Wochenende auch andere Besucher die Neuheiten bestaunen. Als Eintritt zur iENA gilt das Ticket für die Verbrauchermesse Consumenta, die parallel im Messezentrum läuft.