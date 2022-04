Tüftler statt Töpfe: Projekt ZAM soll Erlanger City beleben

Stadt Erlangen gibt Millionen

Auch das ZAM ist sozusagen als Experiment gestartet. Die Stadt Erlangen fördert den Ausbau in den kommenden Jahren mit rund 1,5 Millionen Euro. Der Betrieb läuft bereits seit einiger Zeit an, sagt Katharina Zeutschner vom Betreiberverein. "Von Tag eins an war hier jede Menge los. Es gibt einfach den Bedarf. Und die Leute wollten einen Ort haben, an dem sie ihre Projekte ausprobieren können."

Eigentlich hatte der Verein gedacht, dass alles langsamer losgeht. "Aber wir hatten die Leute da", sagt Teutschner. "Die wollten mit uns was machen, die wollten ihre Projekte starten." Mitte des kommenden Jahres soll dann alles fertig sein und das ZAM nach dem Soft Opening richtig loslegen.

Zehn-Jahres-Plan zur Belebung

Das ZAM alleine kann die nördliche Altstadt sicher nicht retten. Das ist der Stadt Erlangen klar. Aber sie sieht in dem Projekt den Versuch, sich mit Kultur und Kreativität dem Verfall entgegenzustellen. Der Betreiberverein hat jetzt erst einmal zehn Jahre Zeit, um zu zeigen, dass das gelingen kann.