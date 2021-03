Tübinger Modell für alle? Bernreiter widerspricht Merkel

Im B5 Thema des Tages hat der Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter (CSU) der Darstellung von Bundeskanzlerin Merkel widersprochen. Merkel hatte in ihrer Regierungserklärung gestern gesagt, in einem föderalen Staat sei es keinem Oberbürgermeister und keinem Landrat verwehrt, dem Tübinger Modell nachzueifern.

Seit dieser Ausspruch getan wurde, häuften sich die Anfragen, beklagt Bernreiter, der auch Präsident des Bayerischen Landkreistages ist. "Wir bekommen bayernweit von Bürgerinnen und Bürgern die Rückmeldungen: 'Macht doch! Die Bundeskanzlerin hat es erlaubt' - und das ist ein falscher Eindruck. Als staatliche Landratsämter sind wir die untere staatliche Verwaltungsbehörde - wir sind weisungsgebunden." Ohne Erlaubnis der bayerischen Staatsregierung geht das also nicht.

Acht Kommunen dürfen Tübinger Modell übernehmen

Bayerns Ministerpräsident Söder hat inzwischen in Aussicht gestellt, dass acht Kommunen das Tübinger Modell erproben dürfen. Welche das sind, weiß Bernreiter noch nicht. "Da warten wir gespannt darauf, wo das ist. Es soll in jedem Regierungsbezirk eine sein, in Oberbayern zwei." Zugleich rät Bernreiter allerdings zur Vorsicht. Denn die Ansteckungszahlen im Landkreis Tübingen seien erheblich niedriger als die in vielen anderen bayerischen Kommunen.

"Es gibt da natürlich Unterschiede: In Rostock haben wir eine Inzidenz gestern von 31, in Tübingen von 65 und wir haben hier in meinem Landkreis zur Stunde eine Inzidenz von 173. Das ist ganz etwas anderes." Christian Bernreiter (CSU), Präsident des Bayerischen Landkreistages im B5 Thema des Tages

In Bayern sei nun geplant, Kommunen für die Erprobung des Tübinger Modells auszuwählen, die eine Inzidenz von 100 bis 150 aufweisen. Erst wenn man entsprechende Erkenntnisse gesammelt habe, könne der Freistaat weitere Entscheidungen treffen, so Bernreiter weiter.

Positiver Anreiz, sich testen zu lassen

Das Tübinger Modell sieht weitreichende Lockerungen für Menschen mit tagesaktuellem negativen Corona-Test vor. Sie dürfen in Tübingen einkaufen gehen, sich in Außenbereichen von Cafés und Restaurants bewirten lassen und Kultureinrichtungen besuchen. Dass die Menschen mit positiven Anreizen dazu bewegt werden, sich möglichst oft testen zu lassen, diese Idee hält Bernreiter für gut.

"Ich habe das schon vor vier, fünf Wochen in Interviews gefordert, dass wir mit dem Testen eben etwas Positives verbinden müssen. Die Leute gehen nicht einfach mal so zum Testen, sondern nur wenn man einen Verdacht hat oder wenn man vom Gesundheitsamt dahin geschickt wird." Christian Bernreiter

Von wegen Lockerungen...

Inzwischen befinde sich Bayern in einer dritten Ansteckungswelle und da sei vor allem angezeigt, Kontakte zu vermeiden. Bernreiter wörtlich: "Wir reden alle über Lockerungen und die Intensivmediziner fordern von uns eigentlich ganz andere Schritte." Dass in der Bevölkerung der Wunsch nach Erleichterungen bestehe, sei verständlich. Doch die müssten abgesichert sein.

Als Strategie gegen die Pandemie setzt Bernreiter vor allem aufs Impfen und da seien Verbesserungen in Sicht. "Wir bekommen im April deutlich mehr Impfstoff, schon ab nächste Woche. Bis Ende April steigt das deutlich an, so dass wir in Bayern 120.000 Impfungen pro Tag durchführen können." Rechne man das hoch, könne man in sechs bis acht Wochen nahezu über die Hälfte der Bevölkerung in Bayern geimpft haben. Man brauche noch einige Wochen Geduld, dann könne man Öffnungsstrategien durchaus mit Tests absichern, so der Präsident des Bayerischen Landkreistages auf B5 aktuell.