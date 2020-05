Tuberkulose-Fall in Franken

Im Raum Bamberg ist eine Frau an der hochansteckenden Lungenkrankheit Tuberkulose erkrankt. "Aufgrund des Aktionsradius der Patientin werden in den nächsten beiden Wochen rund 200 mögliche Kontaktpersonen getestet", teilte der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg mit.

Landratsamt informiert derzeit Kontaktpersonen

Alle Kontaktpersonen werden vom Landratsamt verständigt. Bis morgen (28.05.20) habe man alle betreffenden Personen erreicht, sagte ein Sprecher dem BR. Die Kontaktpersonen werden in den kommenden Tagen im Gesundheitsamt auf Tuberkulose getestet. Weil die Testkapazitäten beschränkt sind, werde das mehrere Tage dauern. Spätestens in 2 Wochen liegen alle Ergebnisse vor.

Inkubationszeit beträgt sechs Monate

Wer noch nicht getestet ist, aber infiziert sein könnte, muss nicht vorsorglich in Quarantäne. Denn erst in einem halben Jahr kann der Infizierte die Tuberkulose-Infektion weitergeben - so lange dauert die Inkubationszeit. Es gebe also keinen Zeitdruck, heißt es.

Behandlung bei Infektion notwendig

Wird jemand positiv getestet, muss er in einer Klinik behandelt werden, so wie die Frau, die an Tuberkulose schwer erkrankt ist. Weitere Angaben zu Alter, Wohnort und Gesundheitszustand der Frau wollte ein Sprecher des Landratsamts auf Nachfrage des BR nicht machen.