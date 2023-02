Tuberkuloseausbruch in Chemnitz zieht Kreise auch nach Bayern

Nach vier Tuberkulosefällen in Chemnitz wurde von der dortigen Gesundheitsbehörde auch ein möglicher Kontakt an das Augsburger Gesundheitsamt gemeldet. Dies bestätigt eine Sprecherin der Stadt dem BR auf Anfrage. Die betreffende Person wohnt demnach in Augsburg, werde nun kontaktiert und zeitnah zur Untersuchung und Blutabnahme vom Gesundheitsamt einbestellt. Nähere Angaben zu Alter und Geschlecht macht die Stadt nicht. Eine Gefährdung für weitere Personen bestehe nach Auskunft der Stadt derzeit nicht.

Bislang vier Menschen wegen Tuberkulose-Infektion im Krankenhaus

Im vergangenen Jahr wurden in Augsburg 18, im Jahr zuvor 16 Fälle von Tuberkulose gemeldet. Jeder Fall brächte im Schnitt rund 15 Kontaktpersonen, die anschließend zur Untersuchung einbestellt würden, so die Sprecherin der Stadt weiter.

Im konkreten Fall werden nach Informationen der dpa in Chemnitz aktuell vier Personen wegen einer Tuberkulose-Infektion behandelt, zwei von ihnen mit einer so genannten offenen Tuberkulose. Dies bedeutet, dass die Patienten Erreger ausscheiden und demzufolge für andere Menschen ansteckend sein können.

Erreger werden durch Husten und Niesen verbreitet

Die Erkrankung wird durch Bakterien ausgelöst und ist meldepflichtig. Die Erreger werden vor allem durch Husten und Niesen ausgeschieden und verbreiten sich über Aerosole in der Luft. Ob es zu einer Ansteckung kommt, hängt unter anderem davon ab, wie lange und intensiv der Kontakt mit Erkrankten war und wie empfänglich die Person für eine Infektion ist, wie es bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung heißt.