TU-Projekt "Horyzn": Drohnen als Lebensretter

Herz-Kreislauf-Stillstand: jetzt wird ein Defibrillator gebraucht - und es kommt auf jede Minute an. 71 Studierende aus zehn Fakultäten der TU München und 30 Ländern haben für diesen Notfall nun eine Drohne entwickelt, die das rettende Gerät zum Patienten transportieren kann, um die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts zu verkürzen. Denn diese "Hilfsfrist" dauert durchschnittlich neun Minuten - im ländlichen Raum oft auch deutlich länger.

Auf dem Gelände der Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (IABG) in Ottobrunn haben die Entwickler nun einen Prototypen ihres Projekts "Horyzn" der Öffentlichkeit, dem bayerischen Wissenschaftsminister Bernd Sibler und dem TU-Präsidenten Thomas Hofmann vorgestellt.

Überlebenschance könnte um ein Drittel steigen

Die Drohne kann innerhalb eines Radius von sechs Kilometer binnen vier bis fünf Minuten einen Defibrillator bringen. Dieser wird vom Fluggerät mittels einer Seilwinde abgesetzt und kann von Ersthelfern dann eingesetzt werden. Der Zeitgewinn steigert die Überlebenschance des Patienten um rund ein Drittel, so die Entwickler heute.

Sibler lobt den Tech-Standort Bayern

Wissenschaftsminister Bernd Sibler zeigte sich beeindruckt und nützte den Termin zur bayerischen Selbstvergewisserung: Im Freistaat denke man nicht in Problemen, sondern in Lösungen. Das Projekt sei ein gutes Beispiel dafür, wie man Wissenschaft in konkrete Lösungen umsetzen könne. Die bayerische Hightech-Agenda mit rund vier Milliarden Euro sei das größte Konzept zum "Boostern" des Technologie-Standorts Bayern.

Der Präsident der TU München, Prof. Thomas Hofmann, betonte in seinem Grußwort die Innovationskraft des Teams. Neugier, die Freude am Experimentieren und die Entschlossenheit, Grenzen zwischen Theorie und Praxis zu überwinden, mache studentische Teams aus, so Hofmann.

Von der Notfall- zur alltäglichen Lastdrohne

Mirko Hornung, Professor für Luftfahrtsysteme an der TU München, weitete den Blick und betonte, dass die entwickelte Drohne eine Lastdrohne sei, die auch andere Dinge als einen Defibrillator transportieren könne. Mit dem Projekt haben die Studenten einen wichtigen Beitrag geleistet, Lastdrohnen gesellschaftsfähig zu machen, so Hornung.

Für Horyzn-Projektleiter Balasz Nagy ist die heutige Präsentation nur ein Zwischenschritt. Nächstes Jahr wolle man einen weiteren Prototypen bauen. Hierbei sei eine enge Zusammenarbeit mit Medizinern vorgesehen, um dann eine entsprechende Zertifizierung zu erreichen. Zudem soll dann auch ein System zum autonomen Fliegen implementiert werden.