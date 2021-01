TU Nürnberg will Betrieb zunächst mit Online-Angeboten starten

Am 1. Januar 2021 ist die neue Technische Universität Nürnberg (TUN) offiziell an den Start gegangen. Noch steckt das Bildungsprojekt zwar in den Kinderschuhen, dennoch sollen bereits in diesem Jahr die ersten Online-Vorlesungen stattfinden, verriet Gründungskanzler Markus Zanner im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Freistaat investiert 1,2 Milliarden Euro in TU Nürnberg

Aktuell hat die Uni Räumlichkeiten in der Ulmenstraße gemietet, in den kommenden fünf Jahren sollen im Nürnberger Süden im Stadtteil Lichtenreuth zusätzlich eigene Gebäude für die Bildungsstätte entstehen. Der Freistaat Bayern will insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro in das Prestige-Projekt investieren.

Hochschule mit neuen Strukturen

Schon in Kürze will die TUN Stellen ausschreiben, um zeitnah mit dem Unterricht beginnen zu können. Dabei sollen neue Strukturen geschaffen werden, die man so nicht von anderen Unis kenne, sagte Zanner. Statt Fakultäten solle es künftig sogenannte "Departments" geben, in denen technischer Fortschritt aus Natur- und Ingenieurswissenschaften eng mit Geisteswissenschaften verwoben werden soll. So werden vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Herausforderungen unter anderem Digitalisierung und Künstliche Intelligenz zentrale Themen sein.

Markus Zanner sagte dem BR, die Verantwortlichen hätten nun drei Jahre Zeit, eine Gründungssatzung zu formulieren: "Das ist das Spannende, dass man solche Modelle ausprobieren kann vor Ort und dann kann man sehen, welche Form der Organisation man findet."

TUN plant Kooperation mit regionalen Unternehmen

Noch im Januar möchte sich Zanner mit Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) und Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU) zusammensetzen, um unter anderem über Kooperationsmöglichkeiten zwischen der TUN und regionalen Unternehmen zu sprechen. Ein erstes Einweihungs-Event sei noch für das erste Quartal dieses Jahres geplant. Die Bauarbeiten der neuen Hochschule sollen im Jahr 2026 abgeschlossen sein.