TSV Lonnerstadt hofft auf "Großen Stern des Sports" in Gold

Der Gewinner des "Großen Stern des Sports" in Gold wird am 18. Januar in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, DOSB-Präsident Alfons Hörmann und BVR-Präsidentin Marija Kolak bekanntgegeben. BIs dahin wächst die Spannung beim TSV Lonnerstadt im Aischgrund.

Nominiert mit "Summerchallenge"

Insgesamt hoffen 17 nominierte Vereine auf die begehrte Auszeichnung und einen Sieger-Scheck über 10.000 Euro. Unter ihnen auch der TSV Lonnerstadt aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt für sein Projekt "Summerchallenge". Die Aktion hat der Verein im Corona-Jahr 2020 durchgeführt, das eigentlich eine Katastrophe für den Breitensport war. Auch beim TSV Lonnerstadt waren die Anlagen verwaist und leer. Doch gerade wegen des Lockdowns startete Elena Haberkamm die Initiative:

"Da habe ich mir gedacht, wir brauchen irgendwas, das die Leute wieder zusammen bringt, weil wir sind nun mal der größte Verein im Dorf und das war dann eigentlich die Idee zu der ganzen Geschichte." Elena Haberkamm Initiatorin "Summerchallenge" des TSV Lonnerstadt

Das Projekt "Summerchallenge" war geboren. TSV-Vorstand Frank Ifter war begeistert, produzierte gleich ein Video, animierte seine TSVler zum Mitmachen. Das Ziel der Aktion war, so Ifter, die Mitglieder zu ermuntern zu laufen, Rad zu fahren. oder eben zu walken. Später kam auch noch schwimmen dazu. Mit den sportlichen Aktivitäten konnten Punkte gesammelt werden. Dadurch sollte ein gewisser Wettbewerb entstehen, bei dem die besten am Ende einen Preis bekommen. So sollte auch die Motivation die ganze Zeit über hoch gehalten werden.

770 Kilometer sind der Rekord für den Verein

Die Fleißigste von allen war Belinda Krafka, die alleine insgesamt über 770 km gelaufen, gewalkt und geschwommen ist – der absolute Rekord bei der "Summerchallenge" des TSV Lonnerstadt.

"Man hat immer mal eine Stunde Zeit, dass man mal Sport macht. Und die Aktion hat mich persönlich jetzt selber rausgekitzelt, selber mal wieder los zu legen und ein bisschen Dampf abzulassen, gerade bei Corona, wo einem viel im Kopf rumgeht" Sportlerin Belinda Krafka, TSV Lonnerstadt

Silberner "Stern des Sports" als bayerischer Landessieger

Die Regeln sind einfach: Sport machen, Ergebnis/Wegstrecke tracken, und dann per Screenshot an den Verein schicken, über 60 Mitglieder waren sofort dabei. So sind schnell 60.000 km zusammengekommen – eine tolle Aktion, mit der der Verein den bayerischen Landessieg, den silbernen "Stern des Sports" geholt hat und deshalb jetzt Chancen auf den Bundessieg und den "Stern des Sports" in Gold hat.

"Wir sind total aufgeregt. Als ich das Projekt damals eingereicht habe, hätte ich mir nie träumen lassen, dass wir überhaupt so weit kommen. Das alleine ist schon der Wahnsinn, dass wir Bayern-Sieger geworden sind, allein darauf sind wir schon total stolz." Markus Ruhmann, 3. Vorsitzender TSV Lonnerstadt

Egal, wie es am Montag im Bundesfinale ausgeht: Belinda Krafka und die anderen Lonnerstädter werden weiter ihre Lauf-Runden drehen, auch wenn aus ihrer Summerchallenge längst eine Winterchallenge geworden ist.

"Stern des Sports" für großes Engagement von Vereinen

Seit 2004 würdigt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) zusammen mit dem Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) mit dem Wettbewerb "Sterne des Sports“ außergewöhnliche Aktivitäten oder Angebote von Sportvereinen und deren besonderes Engagement. Projekte aus Bereichen wie Bildung und Qualifikation, Ehrenamtsförderung, Gesundheit und Prävention, Gleichstellung, Integration und Inklusion sowie Klima-, Natur- oder Umweltschutz werden dabei alljährlich ausgezeichnet.