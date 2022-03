Tschernihiw: Zivile Opfer in Memmingens Partnerstadt

Am Donnerstag hatten die russischen Truppen einen Luftangriff auf die Stadt Tschernihiv im Norden des Landes gestartet. Die Stadt befindet sich nahe der Grenze zu Russland, 300.000 Menschen leben dort. Laut Gouverneur Wiacheslaw Tschaus wurden zwei Schulen und Wohnhäuser getroffen, insgesamt starben dabei 47 Menschen, wie die Gebietsverwaltung am Freitag mitteilte.

Hauptsächlich zivile Opfer

Dabei handele es sich um die meisten zivilen Todesopfer bei einer derartigen Attacke, berichtete das ukrainische Portal "strana.news". Russland bestreitet nach wie vor, gezielt zivile Gebäude anzugreifen. Doch der Beschuss war so schwer, dass laut Agenturen die Rettungskräfte zeitweise ihre Arbeit aussetzen mussten. Videos zeigen schwere Zerstörungen in der Stadt.

Tschernihiw als strategischer Punkt

Tschernihiw ist laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium ein strategisch wichtiger Ort. Die ukrainischen Streitkräfte würden den russischen Angriffen dort standhalten, so Verteidigungsminister Olexij Resnikow am Freitag.

40.000 Euro Spenden für Tschernihiw

Seit 2009 ist Tschernihiw Partnerstadt von Memmingen, dort ist seit Beginn des Krieges ein Spendenkonto für die Stadt eingerichtet. Nach Angaben der Verwaltung kamen dort bereits über 40.000 Euro zusammen. Außerdem bereite man ein Sammellager vor, um die eingetroffenen Sachspenden besser sortieren zu können.

Geflüchtete kommen in Memmingen an

In Memmingen selbst sind derzeit zehn Geflüchtete aus der Ukraine offiziell gemeldet. Angekommen seien weitaus mehr Menschen, die Schutz vor dem Krieg in der Ukraine suchen, darunter auch Mütter mit Kindern, so die Stadt. Der Allgäu Airport ist dafür ein zentraler Punkt, denn dort landen viele Flieger aus osteuropäischen Staaten. Der Krisenstab der Stadt arbeite unter Hochdruck an der Koordination von Hilfsleistungen, wie es aus dem Rathaus heißt.

Unterkünfte werden organisiert

Am Wochenende soll in der Turnhalle der Johann-Bierwirth-Schule eine Notunterkunft für rund 100 Personen eingerichtet werden. Außerdem richtet die Stadt nach eigenen Angaben Gemeinschaftsunterkünfte für Familien und dezentrale Unterkünfte ein. Auf den Aufruf der Stadt nach privatem Wohnraum haben sich demnach zahlreiche Memmingerinnen und Memmninger gemeldet. Mehr als 40 Privatquartiere stünden inzwischen zur Verfügung, in denen etwa 100 Menschen unterkommen können.