Tschechische Lastwagenfahrer legen manipulierte Corona-Tests vor

Weil sie bei der Einreise am Grenzübergang Schirnding manipulierte Corona-Tests vorgelegt haben, müssen sich drei Lastwagenfahrer aus Tschechien wegen Urkundenfälschung verantworten.

Corona-Test-Formular: Name und Datum handschriftlich ergänzt

Wie die Bundespolizei mitteilt, hatten die drei Fahrer am Wochenende Kopien eines Corona-Test-Formulars vorgezeigt, auf denen Namen und Datum handschriftlich ergänzt waren. Die Lastwagenfahrer wurden nach Tschechien zurückgewiesen.

US-Soldaten ohne Test und Anmeldung über die Grenze

Ein Bußgeldverfahren erwartet der Bundespolizei zufolge außerdem zwei US-Soldaten, die am Sonntag ebenfalls am Grenzübergang Schirnding von Tschechien nach Bayern einreisen wollten. Sie konnten weder einen negativen Corona-Test noch die erforderliche Einreiseanmeldung vorlegen. Die beiden 22 und 23 Jahre alten US-Amerikaner hatten zuvor nach eigenen Angaben einen Freund in Tschechien besucht.