Tschechische Grenzregionen: Söder verteidigt "Einreise-Regime"

Als Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Grenzübergang in Schirnding im Landkreis Wunsiedel vor das Mikrofon trat, sprach er zunächst von "gemischten Gefühlen". Einerseits sehe er es positiv, dass die Corona-Maßnahmen ihre Wirkung zeigten. Auf der anderen Seite sei er besorgt, dass die Corona-Mutationen nicht ernst genug genommen würden. Umso deutlicher verteidigte er die strikten Maßnahmen, auch an den bayerischen Außengrenzen zu Tschechien.

Söder mahnt: Corona-Mutationen ernstnehmen

Denn aus der ausklingenden zweiten Welle dürfe keine "selbst verstolperte dritte" werden, mahnte Söder. Deshalb sei das "strenge Einreise-Regime" notwendig. Gerade in den Grenzregionen würden sich schnell Hotspots entwickeln. Indirekt führte Söder das auch darauf zurück, dass man auf der Partnerseite – also in Tschechien – nicht die Ernsthaftigkeit erkennen könne, mit der versucht werde, die Virus-Mutationen einzudämmen.

Systemrelevanz: Tschechische Pendler werden eingestuft

In den kommenden beiden Tagen müsse nun geklärt werden, welche systemrelevanten Berufsgruppen weiterhin zwischen den Grenzen hin- und herpendeln dürfen. Ab Mittwochfrüh (17.02.21) erlaube die Polizei nur noch Einreisen mit einem gesonderten Ausweis, erklärte Herrmann. Voraussetzung sei in jedem Fall ein negatives Testergebnis. Die lokalen Behörden würden zeitnah die Einstufung vornehmen, welche Betriebe in ihrer Region als systemrelevant gelten.

Testmöglichkeiten sollen in Grenzregion ausgebaut werden

Unterdessen kündigte Söder an, dass die Testkapazitäten in den Grenzgebieten durch "Testkarawanen" erweitert werden müssten. Das zusätzliche Personal solle die bereits bestehenden Testzentren entlasten und in Hotspots zum Beispiel an Supermärkten oder auf Marktplätzen Abstriche durchführen. In diesem Zusammenhang schloss Söder auch sogenannte Pendelquarantänen für besonders stark betroffene Gebiete nicht aus. Diese Maßnahmen hätten zuletzt im Bayreuther Klinikum gezeigt, dass dadurch in kurzer Zeit die Situation besser kontrolliert worden sei.

Die Grenzkontrollen zu Tschechien sind in der Nacht zum Sonntag (14.02.21) in Kraft getreten. Nach aktuellem Stand sind an den 14 tschechischen Grenzübergängen mehr als 700 Personen kontrolliert worden. Etwa 280 von ihnen waren nicht einreiseberechtigt.