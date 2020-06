Tschechien öffnet Grenze ab 15. Juni

Der Innenminister hatte das Datum kürzlich in Aussicht gestellt, jetzt hat es die Regierung in Prag offiziell beschlossen: Tschechien öffnet seine Grenze ab dem 15. Juni wieder für Touristen und Geschäftsleute aus Deutschland. Der EU-Mitgliedsstaat kehrt damit wieder ein großes Stück zur Normalität zurück, nachdem er Mitte März wegen der Coronavirus-Pandemie einen weitgehenden Einreisestopp verhängt hatte.

Grundlage ist nun ein neues Ampel-Modell, das Länder nach Risikogruppen einteilt. Grünes Licht bekommen neben Deutschland und allen anderen Nachbarstaaten Tschechiens unter anderem auch die Schweiz und Kroatien. Damit entfallen auch die bisherigen Einschränkungen für grenzüberschreitende Berufspendler.

Briten müssen negativen Corona-Test nachweisen

Ausländer aus rot und orange gekennzeichneten Ländern müssen bei der Einreise nach Tschechien einen negativen Labortest auf das Coronavirus vorlegen. Dazu zählen unter anderem Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Schweden.

Deutsche stellen traditionell die größte Gruppe unter den ausländischen Besuchern Tschechiens. Im vorigen Jahr wurden mehr als zwei Millionen Übernachtungsgäste aus der Bundesrepublik gezählt. Beliebt ist vor allem Prag mit seinen historischen Sehenswürdigkeiten wie der Karlsbrücke.

Gutscheine sollen Tourismus ankurbeln

Um den Tourismus wieder anzukurbeln, hat die Stadt an der Moldau nun ein Gutscheinmodell beschlossen: Wer mindestens zwei Nächte in einem Hotel bleibt, erhält Punkte, die unter anderem in den städtischen Museen, dem zoologischen und dem botanischen Garten eingelöst werden können.

In Tschechien waren bis Montag 9.286 bestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet. 321 Menschen starben.