24.07.2020, 11:28 Uhr

Tschechien liefert mutmaßlichen Doppelmörder von Schwandorf aus

Der mutmaßliche Doppelmörder von Schwandorf ist am Freitag in Waidhaus von der Tschechischen Republik an die deutschen Behörden überstellt worden. Der 57-Jährige soll Ende Juni seine ehemalige Lebensgefährtin und ihren Freund erstochen haben.