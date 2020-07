Truppenabzug: Länderchefs appellieren an US-Politiker

In der Debatte um einen möglichen Abzug von US-Streitkräften gehen die Ministerpräsidenten von Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz in die Offensive. Nach Informationen von "Stuttgarter Zeitung", "Stuttgarter Nachrichten" und "Süddeutscher Zeitung" haben sie sich gemeinsam an 13 US-Senatoren und Kongressabgeordnete gewandt, um einen Teilabzug der in Deutschland stationierten Truppen zu verhindern. Aus bayerischer Sicht geht es vor allem auch um die Standorte Grafenwöhr und Hohenfels in der Oberpfalz.

Rückgrat der US-Präsenz in Europa

Die Militärpräsenz diene den strategischen Interessen der USA und sei auch "in ihrer Bedeutung für die transatlantische Partnerschaft nicht hoch genug einzuschätzen", heißt es in dem Schreiben, das den Blättern vorliegt. Insgesamt sind knapp 35.000 US-Soldaten in Deutschland. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, 9.500 davon abziehen zu wollen. Er begründete den Schritt damit, dass Deutschland zu wenig für Verteidigung ausgebe. Zwar hat die Bundesregierung den Verteidigungsetat drastisch erhöht, verfehlt das Nato-Ziel von 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts mit 1,38 Prozent aber immer noch deutlich. Zum Vergleich: Die USA zahlen 3,4 Prozent.

Europaweit größter Standort der US-Armee liegt in der Oberpfalz

Unklar ist bisher, welche Standorte bundesweit betroffen sein könnten. Die zuständigen Ausschüsse des US-Kongresses beraten den Zeitungen zufolge von Dienstag an über den Teilabzug. Grafenwöhr in der Oberpfalz gilt als der europaweit größte Standorte der US-Armee. In Grafenwöhr, Vilseck und Hohenfels sind mehr als 10.000 Soldaten stationiert. Etwa 3.000 deutsche Zivilbeschäftigte arbeiten dort auf den amerikanischen Truppenübungsplätzen.