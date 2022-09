Trunkenheitsfahrten auf Autobahnen in Oberbayern

Gleich zweimal ist die Polizei in der Nacht auf Samstag ausgerückt, um betrunkene Autofahrer zu stoppen. Verletzt wurde in beiden Fällen glücklicherweise niemand.

Betrunkene Autofahrerin flieht vom Unfallort

Gegen 1.30 Uhr war eine betrunkene Frau bei der Anschlussstelle Schöffelding auf die A96 in Fahrtrichtung Lindau aufgefahren und dabei zu weit nach links gekommen. Dabei kollidierte sie mit einem Gespann aus Pkw und Wohnanhänger, das auf der rechten Spur fuhr und durch den Unfall stark beschädigt wurde. Die Polizei spricht von einem Sachschaden in etwa 15.000 Euro Höhe. Doch die Unfallverursacherin hielt nicht an, sondern floh vom Unfallort. Erst einige Kilometer später konnte sie von der Polizei gestoppt werden. Dabei stellte sich heraus, dass sie erheblich alkoholisiert war. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Porschefahrer mit zwei Promille gestoppt

Auf der A8 in Richtung Salzburg wurde die Autobahnpolizei Holzkirchen gegen 3.15 Uhr darüber informiert, dass ein stark betrunkener Autofahrer am Pendlerparkplatz Weyarn auf die A8 in Richtung Salzburg aufgefahren war. Zeugen hatten ihn nicht daran hindern können, sich betrunken hinter das Steuer zu setzen. Sofort startete die Polizei eine Fahndung und konnte den 48-jährigen Mann aus dem Landkreis Rosenheim mit seinem Porsche Cayenne kurz nach dem Irschenberg stoppen. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille gemessen. Auch sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Mann auf der Autobahn beobachtet haben oder gar von ihm gefährdet wurden.