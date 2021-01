Trumps Twitter-Account gesperrt: Besser wäre Medienerziehung

Nach den Ausschreitungen im und um das US-Kapitol befürchtet der Würzburger Medienpsychologe Frank Schab in einem Interview mit der Bayern 2-Regionalzeit, dass in seinen Augen die Sperrung der Accounts sowohl für Trump als auch für seine Anhängerschaft nur wenig Wirkung zeigen werde. Trump selbst, zur digitalen Funkstille gebracht, werde das eher nicht als "Digital Detox" sehen, sondern es sei zu erwarten, dass er eher in eine Kampfposition trete.

Anhänger fühlen sich in Verschwörungsmythen bestätigt

Für die Anhängerschaft bestätige es zudem die Haltung aus ihren Verschwörungsmythen. Die gesperrten Konten polarisierten die Gruppe der Anhänger des amerikanischen Präsidenten Donald Trump eher, als die eh schon aufgeheizte Stimmung zu beruhigen, so Schwab. Das habe auch damit zu tun, dass in den USA die Haltung zum Recht auf freie Rede auch viel ausgeprägter sei. Die Sperrung dürfte den Konflikt also eher noch hochkochen. Zudem erlebe man in den USA deutlich, dass Bevölkerungsgruppen, die schon in Konflikt miteinander stehen, aktuell eher noch weiter auseinanderdriften.

Krisenlagen werden durch Sozial Media komplizierter

Man wisse aus der Krisenberichterstattung der vergangenen Jahrzehnte, dass professionelle Medien immer wieder Schwierigkeiten hatten, mit der Geschwindigkeit der Krisenentwicklung mitzuhalten – weil sie zum Beispiel auf Bestätigung ihrer Quellen warten. Dazu schätzt Schwab ein, dass sich die Situation solcher unklaren Sachlagen zusätzlich verkompliziert, weil inzwischen einfach jeder zu jeder Zeit etwas posten kann – auch Täuschungen oder eine bewusst gesteuerte Auswahl.

Medienkompetenz schulen statt sperren

Die Medienkompetenz der User zu stärken, sieht Schwab vor diesem Hintergrund als die sinnvollere Strategie, als zu stark in neue Medien- und Netzwerk-Angebote einzugreifen und Nutzer zu sperren. Sonst komme es zu Ausweichbewegungen auf neue Netzwerke wie Telegram. Das verstärke dann den sogenannten "Hostile Media-Effekt", fürchtet Schwab: Polarisierte Gruppen werfen den Medien demnach vor, dass sie unsachgemäß und falsch berichten – auch, weil sie in ihrer medialen Blase die Wirklichkeit und auch die Medienlandschaft verzerrt wahrnehmen und durchaus Aussagen in die Berichterstattung hineinlesen, die da gar nicht stehen.