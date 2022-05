Trümmerfeld nach Unfall in Nürnberg

Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat am Freitagabend die Einsatzkräfte in Nürnberg mehr als zwei Stunden lang beschäftigt. Ein SUV-Fahrer war in einer Baustelle verunglückt, sein Auto überschlug sich und demolierte unter anderem eine Ampel.