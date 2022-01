Trügerische Impfquote – Kommunen tappen im Dunklen

Der Landkreis Lichtenfels in Oberfranken ist stolz auf seine Impfquote. Mehr als 80 Prozent gelten hier statistisch gesehen als vollständig geimpft. Das liegt vor allem daran, dass hier im Impfzentrum von Anfang an schnell und unbürokratisch geimpft wurde. Viele Menschen kommen aus Nachbarlandkreisen nach Lichtenfels, weil es hier einfach schneller geht. Doch wie viele Menschen im Landkreis tatsächlich geimpft sind, kann niemand so genau sagen.

Kommunen müssen bestimmte Impfsoftware verwenden

Wer hier im Lichtenfelser Impfzentrum geimpft wird, hat sich entweder bereits online über das Bayerische Impfportal angemeldet, oder wird vor Ort erfasst. Diese Software zur Terminvergabe lässt aber anschließend keine Auswertung zu, sagt Landrat Christian Meißner (CSU). Unklar ist deshalb, woher die Menschen kommen, noch wie alt sie sind. Man wisse nicht, wer in Lichtenfels geimpft wurde: "Das ist schade, ich wüsste es gerne, aber wir sind verpflichtet, die staatliche Software zu verwenden." Eigentlich, sagt Meißner, hatten er und sein Team eine andere Software vorgesehen, die eine Auswertung nach Wohnort zugelassen hätte, doch "Vater Staat war der Meinung wir machen es anders, dann machen wir es halt anders."

Bayern weicht von anderen Bundesländern ab

Eine hohe Impfquote eines Landkreises sagt aus, dass hier viel geimpft wurde, nicht jedoch wie viele Menschen im Landkreis bereits vollständig geimpft sind. In anderen Bundesländern sei es an der Tagesordnung, nachzuvollziehen, wie viele gemeldete Personen einer Stadt tatsächlich geimpft sind, sagt Ruth Waldmann, Gesundheitsexpertin der SPD im Bayerischen Landtag: "Ich kann nicht nachvollziehen, warum das bei uns nicht funktioniert." Sie fordert, dass eine Auswertung möglich sein muss, um beispielsweise in gewissen Landkreisen nachbessern zu können und ortsgebunden Aufklärung zu betreiben.

Postleitzahl würde für aussagekräftige Impfquoute genügen

Eigentlich, sagt Ruth Waldmann, spielt es ja keine Rolle, wo die Menschen geimpft wurden. Allerdings, so die Gesundheitsexpertin, würde es schon Sinn machen, wenn ein Landrat oder Bürgermeister weiß, wie hoch bei ihm die tatsächliche Impfquote sei. Es wäre wichtig, die Postleitzahl des Wohnortes und eine Alterskategorie zu haben. So wäre es auch möglich, eine Kampagne in einzelnen Landkreisen zu starten, wenn beispielsweise viele über 60-Jährige ungeimpft seien.

Gesundheitsministerium sieht sich nicht in der Pflicht

Eine Auswertung lässt die Bayerische Software allerdings nicht zu, auch aus Datenschutzgründen, wie Landrat Christian Meißner aus Lichtenfels sagt. Er habe in seinem Landkreis viel getan, um die Menschen zum Impfen zu bewegen. Von der Impfung in der Brauerei bis hin zu vielen offenen Impfstunden. "Es wäre aber natürlich gut, wenn man das schärfen und nachbessern könnte", sagt Meißner. "Aber der Zug ist durch." Aus dem Bayerischen Gesundheitsministerium heißt es, man sei nach der Coronavirus-Impfverordnung nicht zu einer Meldung an das Robert Koch-Institut verpflichtet.