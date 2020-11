Trübsal statt närrischer Freude: Faschingsauftakt in Schwaben

Ausgelassene Stimmung, geschminkte Gesichter und volle Hallen: So sah der Fasching noch vor zehn Monaten aus, und eigentlich hätte am 11. November pünktlich um 11.11 Uhr die Saison 2021 begonnen. Doch im Corona-Jahr ist an Veranstaltungen mit Menschenmassen nicht zu denken.

Faschings-Veranstaltungen fallen aus

Deshalb reagieren viele Faschingsvereine mit Absagen, zum Beispiel auch im Landkreis Günzburg. Der Kötzer Narrenclub hatte schon im Oktober alle Bälle und Umzüge in der Region abgesagt.

Neben den öffentlichen Veranstaltungen leidet auch das Vereinsleben der Närrinnen und Narren unter den Beschränkungen: Auch wenn es keine Aufführungen gibt, hätte die Faschingsgesellschaft Knoronia aus Unterknöringen zum Beispiel gerne ihr Tanz-Training für die Kinder im Winter abgehalten, sagte Knoronia-Präsidentin Monika Riß.

Hoffnung auf Entspannung bis Februar

Doch weil das Vereinsheim nicht groß genug ist und die aktuellen Beschränkungen keinen Gruppensport erlauben, muss das Tanz-Training ausfallen. Einen Hoffnungsschimmer gibt es jedoch, sagt Riß: "Wenn sich die Lage bis zum Februar entspannt, möchten wir mit einer kleinen Narren-Gruppe durch die Straßen ziehen um zu zeigen: Wir sind noch da."

Digitaler Faschingsauftakt in Kempten

Der Faschingsverein in Kempten hat den Faschingsauftakt ins Digitale verlegt: Die rund fünfzig Mitglieder des Faschingsvereins können sich dazu in einen Livestream einwählen. Zu sehen sind bei der Videoübertragung nur das Prinzenpaar, das im echten Leben ein Ehepaar ist, der Präsident des Faschingsvereins und dessen Frau. Es sind also genau wie während des Teil-Lockdowns im Moment erlaubt nur zwei Haushalte anwesend.

Stattfinden wird die Live-Übertragung auf dem Bauernhof des diesjährigen Prinzenpaars. Und damit die Eröffnung des Faschings auch ohne Oberbürgermeister, Rathaus und Publikum feierlich wird, gibt es Musik. "Man muss einfach flexibel sein in solchen Zeiten", sagt Richard Brunner, der Präsident des Faschingsvereins.