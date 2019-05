30.05.2019, 14:43 Uhr

Trudering: 28-Jähriger schwebt nach Fenstersturz in Lebensgefahr

Nach einem tragischen Unfall in der Nacht zum Donnerstag schwebt ein 28-jähriger Mann weiter in Lebensgefahr. Der Ukrainer war in München-Trudering aus dem Fenster eines Hostels zwölf Meter in die Tiefe gestürzt.