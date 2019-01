Truckerin auf der A9 bei Münchberg in Führerhaus eingeklemmt

Eine 60-jährige Truckerin aus Sachsen-Anhalt ist heute am frühen Morgen auf der A9 bei Münchberg (Lkr. Hof) auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren. Der Aufprall war laut Polizei so heftig, dass sie in ihrer Fahrerkabine eingeklemmt wurde. Sie musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden.

Lkw-Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt

Der Rettungsdienst brachte die Frau anschließend mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei mindestens 33.000 Euro. Vor der Unfallstelle staute es sich auf der Autobahn. Der Stau löste sich erst gegen 8.00 Uhr auf.

Aussagen der Lkw-Fahrer widersprechen sich

Sowohl die 60-jährige Lkw-Fahrerin als auch der 62 Jahre alte Fahrer des vorausfahrenden Sattelzugs aus Ungarn wurden bereits von der Polizei zu dem Unfall befragt. Allerdings widersprechen sich die Aussagen zum genauen Unfallhergang.

Polizei sucht Zeugen

Deshalb sucht die Hofer Verkehrspolizei nun Zeugen des Unfalls. Wer etwas beobachtet hat oder der Polizei weiterhelfen kann, soll sich unter der Telefonnummer 09281/70 48 03 melden.