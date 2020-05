trotzdemjetzt: Streamingkonzert in Ingolstadt

Noch nie hat sich die regionale Musikszene in ihrer ganzen Vielfalt gezeigt. Doch nun fallen alle Berührungsängste und Vorbehalte. Unter dem Titel #trotzdemjetzt präsentieren sich am Abend des 22. Mai über 80 Musiker aller Genres gemeinsam: Ab 19 Uhr wechseln sich im Streaming-Format Klassik und Pop, Rock, Volksmusik und Jazz ab. An dem digitalen Event beteiligen sich auch Musiker des Bayerischen Rundfunks.

Künstler erhalten Honorar

Das Livestream-Festival soll der Ingolstädter Kulturszene in den schweren Zeiten der Pandemie eine neue Bühne und Hoffnung geben. Das wünschen sich die Organisatoren, die Gemeinnützige Ingolstädter Veranstaltungs-GmbH und die Lokalzeitung "Donaukurier". Zum Ausdruck gebracht werden soll die Wertschätzung für die Ingolstädter Kulturszene. "Deswegen erhalten alle Künstlerinnen und Künstlern ein angemessenes Honorar“, erklärt der neue Ingolstädter Oberbürgermeister Christian Scharpf. Der begeisterte Hobbymusiker beteiligt sich als Klarinettist in einer Volksmusik-Gruppe an #trotzdemjetzt, verzichtet aber selbst auf sein Honorar.

Viele Bühnen ohne Publikum

Anders als beim internationalen Streamingfestival „One World: Together at Home" von Lady Gaga spielen bei #trotzdemjetzt die Musiker nicht alle aus der eigenen Wohnung. Stattdessen werden auch viele Bühnen der Stadt belebt, wenn auch nur von den Musikern und Technikern. Gestreamt wird unter anderem aus dem Festsaal des Stadttheaters, dem Kulturzentrum Neun und der Kleinkunstbühne Neue Welt. Publikum gibt es aufgrund der Corona-Regeln jedoch nicht.