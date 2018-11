Trotz Zweifel: Bayreuther Kulturreferent holt Ernennungsurkunde

Denn in seiner bisherigen Wirkungsstadt Erfurt gilt er als aussichtsreicher Kandidat für die Wahl zum Leiter des Dezernats für Wirtschaft, Kultur und Sport. Diese Stelle ist höher dotiert als die des Kulturreferenten in Bayreuth. Die Wahl findet am 28. November statt.

Wahl in Thüringen

Vor wenigen Tagen hatte Knoblich der Bayreuther Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe (Bayreuther Gemeinschaft) am Telefon mitgeteilt, dass er sich dieser Wahl stellen wolle. Die Ernennungsurkunde aus Bayreuth hat er dann bereits in der Tasche. Die Thüringer Allgemeine berichtet unterdessen, Knoblich habe angekündigt, seine Entscheidung für oder gegen Bayreuth bereits vor dieser Wahl treffen zu wollen.

Unverständnis im Stadtrat

Im Bayreuther Stadtrat stößt Knoblichs Taktieren auf Unverständnis. Er hatte sich im Juli gegen 130 Bewerber aus ganz Deutschland durchgesetzt. Die Stimmung ist mittlerweile so stark gekippt, dass der Fraktionsvorsitzende der Bayreuther CSU, Stefan Specht, im Nordbayerischen Kurier mit den Worten zitiert wird: "Man kann eigentlich für Bayreuth nur hoffen, dass er in Erfurt Erfolg hat."