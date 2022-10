Trotz Widerstand: Brücke in Bamberg soll weiter bewirtet werden

Bambergs einstiger Party-Hotspot, die Untere Brücke, soll auch im kommenden Jahr von einem Gastronomen bewirtet werden. Vorausgesetzt es findet sich ein geeigneter Bewerber, der die neuen Auflagen erfüllen kann. Das haben die Bamberger Stadträte am Mittwoch mehrheitlich beschlossen.

In den vergangenen Jahren war die Untere Brücke in Bamberg vor allem im Frühling und Sommer ein beliebter Treffpunkt für junge Menschen aus ganz Nordfranken. Die Anwohner beklagten jedoch den vielen Müll und fühlten sich durch laute Musik bis spät in der Nacht gestört. Die Polizei musste in den Sommermonaten fast jedes Wochenende wegen Ruhestörung ausrücken. Übergriffe gegen Polizisten standen auf der Tagesordnung.

Im Sommer 2021 war die Untere Brücke in Bamberg wegen Partys, Lärm und Müll nachts gesperrt worden. Mit einer Störbeleuchtung gegen Partygänger sorgte die Stadt bayernweit für Aufsehen. Von einer "jugendfeindlichen Politik" im Bamberger Rathaus war die Rede. Im Frühjahr 2022 hoffte die Stadt, die Probleme anders zu lösen: durch einen Biergarten auf der Brücke. Schon damals gegen Widerstand aus der Bevölkerung.

Mehrheit der befragten Bürger gegen Brückenbiergarten

Bei der Stadtratssitzung am Mittwoch wurde dieser Widerstand einmal mehr deutlich. Einer Bürgerbefragung zufolge, ist eine Mehrheit unter rund 1.000 Befragten gegen einen Biergarten auf der Unteren Brücke. Trotzdem soll die Brücke weiter bewirtet werden. Der Biergarten habe seinen Sinn, für Ruhe und Ordnung auf der Brücke zu sorgen, erfüllt, so ein Sprecher der Stadt.

Die SPD-Fraktion sprach von einer schwierigen Entscheidung, stimmte dem Antrag der Verwaltung für eine erneute Ausschreibung zur Bewirtung der Unteren Brücke zu. Die CSU-Fraktion stimmte auch für den Antrag. Grünes Bamberg, Volt und BaLi lehnten den Antrag ab. Alle Stadträte waren sich jedoch einig, dass für junge Menschen ein alternatives Angebot gefunden werden müsse. Erste Pläne der Stadt, am Weegmannufer neben der Europabrücke eine Party-Zone für Jugendliche zu errichten, lehnten Anwohner allerdings ab.

"Erhebliche Hürden" für Gastronomie

Die Gastronomie im öffentlichen Raum erzeuge ein Spannungsfeld, so Baureferat Thomas Beese. Der Gastronom müsse bei der erneuten Ausschreibung erhebliche Hürden bewältigen, denn er dürfe auf Dauer nur so viel Gastraum anbieten, wie er auch Versorgungsfläche habe. Außerdem müsse unter anderem weiterhin ein Security-Dienst gestellt, sowie die Abwasserversorgung und die Verkehrssicherung geregelt werden.

Alternative: Ein Ordnungsdienst auf der Unteren Brücke

Falls kein Gastronom gefunden werde, der die neuen Auflagen für den Brückenbiergarten erfülle, müsse eine Alternativlösung für die Untere Brücke gefunden werden. Ein Ordnungsdienst könnte zum Beispiel nachts für Ruhe sorgen.