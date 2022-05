Trotz weniger Verkehr: Mehr Raser 2021 in Bayern

Bei 212 Stundenkilometern stoppte die Anzeige des Radargeräts auf der A6 bei Kümmersbruck. In einer 80er-Zone hatte in den Mittagsstunden ein 30-jähriger Niederbayer die erlaubte Geschwindigkeit um 132 km/h überschritten. Drei Monate Fahrverbot und 600 Strafe waren für ihn die Folge. Er war der unrühmliche Spitzenreiter in der alljährlichen Raser-Bilanz.

Weniger Verkehr 2021 - aber genauso viele Raser

Wer zu schnell unterwegs ist in Bayern, der muss das fällige Bußgeld auf das Konto des Polizeiverwaltungsamtes mit Sitz in Straubing überweisen, zuständig für die Abwicklung ist die Zentrale Bußgeldstelle in Viechtach. Die Jahresbilanz der Behörde zeigt jetzt, dass Autofahrer auf coronabedingt leereren Straßen offenbar zu schnellerem Fahren neigten. Rund 1,1 Millionen Geschwindigkeitsverstöße zählte die Polizei 2021. Trotz des niedrigeren Verkehrsaufkommens lagen die Raser-Zahlen damit ähnlich hoch wie 2019. Gegenüber 2020 stiegen die Geschwindigkeitsdelikte sogar um 9,5 Prozent. "Das sind Tausende Fälle von grober Unvernunft und Rücksichtslosigkeit", erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann.

Verkehrssünder sind meistens männlich

Die Polizei geht aber davon aus, dass der Anstieg teilweise auch mit dem vermehrten Einsatz moderner Technik zusammenhängt. In 36.000 Fällen wurde zusätzlich zum Bußgeld ein Fahrverbot von mindestens einem Monat für die Raser verhängt. Die Jahres-Statistik zeigt auch, dass nicht nur zu schnelles Fahren vor allem ein männliches Phänomen ist: Knapp 80 Prozent aller Bußgeldbescheide gingen an Männer.

Deutlich mehr Verstöße im LKW-Verkehr

Auch den Schwerverkehr hatte die Polizei im Blick. Insbesondere bei der "Einziehung der planmäßig durch illegale Handlungen im Transportwesen erzielten Gewinne" greife man durch, schreibt das Amt in seiner Jahresbilanz. Die Zahl der hier erlassenen Bescheide stieg auf knapp 1.700, ein plus von 41 Prozent gegenüber 2020.

109 Tote in Bayern durch Raserei

Zu schnelles Fahren ist für rund ein Viertel der Verkehrstoten auf Bayerns Straßen verantwortlich. So wurden in Bayern 2021 insgesamt 109 Personen bei Geschwindigkeitsunfällen getötet. Die Bayerische Polizei will die Kontrollen in diesem Jahr wieder verstärken. Nach dem Wegfall der Corona-Maßnahmen habe die Polizei laut Innenminister Herrmann wieder mehr Kapazitäten für Verkehrskontrollen.

