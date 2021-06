16.06.2021, 10:51 Uhr

Trotz vieler Dächer wenige Solaranlagen in den Städten

Auf dem Land wird bezogen auf die Einwohnerzahl deutlich mehr Solarstrom produziert als in der Stadt. Dabei gibt es auf den Dachflächen in den Städten Platz genug. Ein Beispiel aus Nürnberg zeigt, woran die Solarenergie in den Städten oft scheitert.