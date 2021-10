Trotz Verbot: Noch immer lange Rindertransporte

Über 4.000 Rinder aus Bayern sind im vergangenen Jahr trotz Transportverbot über Ungarn nach Kasachstan und Usbekistan transportiert worden. Das ergab eine Erhebung der Tierschutzorganisation Animal Welfare.

Direkttransporte in 19 Drittstaaten, darunter Kasachstan und Usbekistan, sind in Bayern eigentlich seit 2019 verboten. Die Praxis, das Verbot zu umgehen, indem Rinder zunächst nach Ungarn transportiert werden und nach einer Pause von dort aus weiter, setzt sich daher fort, so die Organisation.

Gericht kippte Rinder-Transportverbot für 19 Drittstaaten

Ein weiteres Verbot von Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) aus dem vergangenen Jahr, das deshalb auch Transporte innerhalb Europas, etwa nach Ungarn untersagte, war im Februar vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gekippt worden.

Seitdem sind bis Ende September 2021 laut anderen Erhebungen rund viertausend Rinder nach Ungarn transportiert worden.

Verbleiben die Tiere dort 48 Stunden, gilt der Transport laut EU-Recht als beendet. Ab dann entscheiden ungarische Behörden, wie es mit den Tieren weitergeht. Deutschen Behörden seien somit die Hände gebunden, so Tierschutzaktivistin Iris Baumgärtner von Animal Welfare.

Tierschützer "frustriert"

Sie sagte dem BR, es sei "frustrierend, weil die Behörden jetzt in Bayern gar keine Möglichkeiten mehr haben, das zu stoppen in irgendeiner Art und Weise".

Ihre Kritik: Ungarn wende geltendes EU-Recht, nämlich die Tierschutztransportverordnung 1/2005, nicht an. Demnach gilt auch bei Transporten außerhalb der EU europäisches Recht, wonach die Tiere alle 29 Stunden für 24 Stunden abgeladen und in einem geeigneten Stall versorgt werden müssen. Erhebungen etwa aus Hessen zeigen, dass vor allem in Russland offenbar kaum Versorgungsställe existieren. Animal Welfare kritisiert zudem fehlende Kontrollen an den EU-Außengrenzen. Eine EU-zertifizierte Liste mit Versorgungsställen gibt es bisher nicht.

Julia Klöckner: Europa ist in der Verantwortung

Bemühungen des Bundes, solche Transporte verbindlich zu verbieten, waren zuletzt ebenso gescheitert. Der Bundesrat legte auf Initiative einiger Bundesländer eine Beschlussempfehlung vor, wonach jene Transporte verboten werden sollten, bei denen "Tieren während des Transports oder nach ihrer Ankunft am Zielort Verletzungen oder unnötige Leiden zugefügt werden könnten." Die Dauer von solchen Tiertransporten sei auf acht Stunden zu begrenzen. Laut aktuellem EU-Recht können ausgewachsene Rinder mit entsprechenden Pausen theoretisch unbegrenzt lange transportiert werden.

Kurz vor der Abstimmung blockierte Julia Klöckner laut Medienberichten offenbar selbst das Verbot: Ein Alleingang Deutschlands sei rechtswidrig. Stattdessen gab sie das Thema weiter an die EU. Bei einem Treffen des EU-Agrarrats wenige Tage später forderte sie die europäische Union dazu auf, lange Tiertransporte in Drittländer zu verbieten.

Neue EU-Tierschutztransportverordnung nicht vor 2023

Derweil arbeitet ein Untersuchungsausschuss der EU an einer Überprüfung der Tierschutztransportverordnung. Mögliche Schlupflöcher darin könnten so künftig geschlossen werden. Ein "Meilenstein", so Tierschützerin Iris Baumgärtner.

Auch Bayerns Landkreise befürworten eine EU-weite Lösung: Der Mühldorfer Landrat Max Heimerl forderte die Europäische Kommission gegenüber dem BR auf, für einen einheitlichen Tierschutz innerhalb Europas zu sorgen. Das Thema "wird jetzt schon zu lange hin und hergeschoben", so der Landrat (CSU). Es brauche schnelle Lösungen. Doch in Gesetz gegossene Ergebnisse des EU-Untersuchungsausschusses werden nicht vor 2023 erwartet.

Im vergangenen Jahr hatten Recherchen des Veterinäramtes Mühldorf ergeben, dass rund 30 Mühldorfer Rinder über Ungarn nach Usbekistan transportiert worden waren. Der Fall hatte die Debatte um lange Tiertransporte neu entfacht.

Der Zuchtverband Mühldorf verwies damals auf die wirtschaftliche Notwendigkeit, lange Tiertransporte durchzuführen und beteuerte, dass alle Tierschutzstandards auf der Strecke eingehalten würden. Für ein erneutes Statement war der Zuchtverband Mühldorf jüngst nicht zu erreichen.