Trotz Verbot: Hunderte Corona-Gegner demonstrieren in Nürnberg

Initiative spricht von "Totalversagen der Polizei"

Auch die antifaschistische Initiative "Schweigen durchbrechen" übt Kritik am Vorgehen der Polizei. In einer Presseerklärung heißt es: "Was wir heute Abend in der Nürnberger Innenstadt beobachten durften war ein Totalversagen der Polizei. So richtig es ist, auch in der Pandemiesituation politische Versammlungen zuzulassen, darf es doch nicht sein, dass Pandemie-Leugner sich ihre eigenen Regeln machen."

Auch 1. FC Nürnberg und Nürnberg Falcons kritisieren Versammlung

Kritik an der Demonstration der Corona-Kritiker kommt auch von sportlicher Seite. Der 1. FC Nürnberg kritisiert die Versammlung mit scharfen Worten. Auf Twitter schrieb der Verein: "Gesundheitssystem überlastet, Corona-Zahlen hoch: Wir verurteilen kopfschüttelnd, was Leugner in der Nürnberger Innenstadt veranstalten –wirtschaftsschädigend, respektlos, menschenverachtend." Auch der Basketball-Zweitligist Nürnberg Falcons positioniert sich auf Twitter. "Das ist nicht unser #Nürnberg. Wir schämen uns für solche Szenen in der Stadt der Menschenrechte und fragen: Habt ihr ne Delle in der Bimmel?"