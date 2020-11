Trotz Urteil: Maskenpflicht in Passauer Altstadt bleibt bestehen

Die Stadt Passau will zum jetzigen Zeitpunkt noch an der Masken-Pflicht in der Altstadt festhalten, obwohl das Verwaltungsgericht Regensburg die erlassene Allgemeinverfügung als rechtswidrig eingestuft hat. Die Stadt will vielmehr abwarten, wie das Eilverfahren beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ausgeht – hier befassen sich die Richter mit dem Streit um die Maskenpflicht in der Altstadt von Landshut.

Was bedeutet "stark frequentiert" ?

Zwei Passauer Altstadt-Bewohner sind juristisch gegen die Maskenpflicht vorgegangen. Knackpunkt ist die Definition von stark frequentierten öffentlichen Flächen. Nur hier darf es eine Maskenpflicht geben. Die Richter am Verwaltungsgericht Regensburg geben den beiden Passauern recht, dass die Allgemeinverfügung für die gesamte Altstadt unverhältnismäßig sei. Für die beiden Antragsteller bedeutet das: Sie müssen in der Altstadt vorläufig keine Maske mehr tragen. Für alle anderen Personen bleibt es bei der Geltung der Maskenpflicht.

Blick nach Landshut

Einen ähnlichen Fall gibt es bereits in Landshut. Auch hier hält das Verwaltungsgericht Regensburg die Allgemeinverfügung in der Altstadt für rechtswidrig. Die Stadt Landshut hat dagegen Beschwerde eingelegt, sodass jetzt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entscheiden muss, ob die Auslegung des VG Regensburg zutreffend ist oder nicht. Diese Entscheidung möchte die Stadt Passau abwarten und in der nächsten Stadtratssitzung dann über das weitere Vorgehen beraten.